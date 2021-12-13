Учені виявили нове джерело парникових газів: воно розташоване в Сибіру

Один із парникових газів, що сприяє нагріванню планети, оксид азоту, перебуває у вічній мерзлоті на північному сході Сибіру.

За словами вчених, джерелом оксиду азоту (N₂O) є тип вічної мерзлоти під назвою Едома, який тягнеться на території понад 1 млн кв. км. Учені виявили, що в міру танення вічної мерзлоти виділяється в 100 разів більше оксиду азоту, ніж очікувалося, повідомляє ScienceAlert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Оксид азоту виробляють мікроби в ґрунті. Хоча цього газу в атмосфері менше, ніж вуглекислого газу та метану, він має значно більший уплив – він нагріває планету в 300 разів сильніше, ніж вуглекислий газ, каже Майя Марущак із Університету Східної Фінляндії.

За словами вчених, під час танення мерзлоти в ґрунті зростає популяція мікробів, які виробляють N₂O, а популяція мікробів, що його поглинають, скорочується. Тому значно більша кількість оксиду азоту йде в атмосферу.

Раніше вчені думали, що азот, що застряг у вічній мерзлоті, не викликає особливого занепокоєння з погляду зміни клімату, тому що кругообіг азоту в холодному арктичному грунті зазвичай відбувається дуже повільно.

Фото: wikipedia

Потрібно більше досліджень

Учені кажуть, що потрібно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, скільки азоту може зберігатися в цих холодних ландшафтах, як швидко він може йти в атмосферу та які можуть бути наслідки цього процесу для глобального потепління та місцевих екосистем загалом.

"Викиди оксиду азоту внаслідок танення вічної мерзлоти можуть суттєво збільшити глобальну температуру та матимуть незворотні наслідки для всієї планети", — каже Марущак.

Нагадуємо, у результаті нового дослідження вчені дійшли висновку, що в Арктиці замість снігу незабаром ітиме дощ.