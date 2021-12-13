Раньше считали саблезубым тигром: ученые открыли новый вид животных, живших 30 млн лет назад
Окаменелые останки десятилетиями выставляли в музее, как саблезубого тигра, а оказалось, что это совсем другое древнее животное размером с современного льва.
Новое исследование окаменелых останков, которые были экспонатом в Смитсоновском национальном музее естественной истории в столице США, Вашингтоне, показывает, что эти кости принадлежат новому виду животных, которые жили 33 млн лет назад, сообщает Daily Mail.
Ученые назвали новый вид Eusmilus adelos. У этого древнего существа были более острые зубы, и оно было крупнее других саблезубых животных, но все они жили рядом примерно 33 млн лет назад. E. adelos входит в семейство нимравидов. Это была группа хищных млекопитающих, похожих телосложением на кошку. Нимравиды жили в период от 40 до 7 млн лет назад.
В отличие от большинства саблезубых нимравидов, которые были размером с рысь или пуму, новый вид был больше похож на саблезубую кошку Смилодон. Это животное по размеру напоминало современного льва.
"Нимравиды были первыми саблезубыми хищниками, но это животное отличалось от саблезубых тигров, благодаря необычно большому размеру зубов и черепа", — говорит автор исследования Пол Баррет из Университета штата Орегон.
Именно он решил более тщательно изучить окаменелые останки, которые выставляли в музее.
"Для своего времени это живтное было аномально большим, размером с современного льва", — говорит Баррет.
Новое открытие также побудило Барретта переосмыслить эволюцию нимравидов. Ученый предполагает, что на раннем этапе эволюции они разделились на две группы. Одна из них эволюционировала в животных с саблевидными зубами, а другая – в многие виды, которые были больше похожи на сегодняшних кошек.
По словам Барретта, миллионы лет спустя аналогичная картина повторилась и в семействе, в которое входят современные кошки. Саблезубая линия Смилодонов вымерла, а их родственники с другими видами зубов превратились в животных, которые в конечном итоге стали современными кошками.
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