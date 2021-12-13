Раніше вважали шаблезубим тигром: учені відкрили новий вид тварин, які жили 30 млн років тому

Скам'янілі останки десятиліттями виставляли в музеї, як шаблезубого тигра, а виявилося, що це зовсім інша давня тварина розміром із сучасного лева.

Нове дослідження скам'янілих останків, які були експонатом у Смітсонівському національному музеї природної історії в столиці США, Вашингтоні, показує, що ці кістки належать до нового виду тварин, які жили 33 млн років тому, повідомляє Daily Mail.

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Учені назвали новий вид Eusmilus adelos. У цієї стародавньої істоти були більш гострі зуби, і вона була більшою за інших шаблезубих тварин, але всі вони жили близько 33 млн років тому. E. adelos входить до сімейства німравідів. Це була група хижих ссавців, схожих на кішку. Німравіди жили в період від 40 до 7 млн років тому.

[ + – ] Скам'янілі останки нового виду стародавніх тварин Eusmilus adelos Фото: Daily Mail

На відміну від більшості шаблезубих німравідів, які були розміром з рись або пуму, новий вид був більше схожий на шаблезубу кішку Смілодон. Ця тварина за розміром нагадувала сучасного лева.

"Німравіди були першими шаблезубими хижаками, але ця тварина відрізнялася від шаблезубих тигрів, завдяки незвичайно великому розміру зубів і черепа", — говорить автор дослідження Пол Баррет з Університету штату Орегон.

[ + – ] Скам'янілі останки нового виду стародавніх тварин Eusmilus adelos Фото: Daily Mail

Саме він вирішив ретельніше вивчити скам'янілі останки, які виставляли в музеї.

"Для свого часу ця тварина було аномально великою, розміром із сучасного лева", — говорить Баррет.

[ + – ] Реконструкція статури Eusmilus adelos Фото: Daily Mail

Нове відкриття також спонукало Барретта переосмислити еволюцію німравідів. Учений припускає, що на ранньому етапі еволюції вони розділилися на дві групи. Одна з них еволюціонувала у тварин із шаблеподібними зубами, а інша – у багато видів, які були більше схожі на сьогоднішніх кішок.

[ + – ] Німравіди були шаблезубими хижаками. Порівняння розмірів із людиною Фото: wikipedia

За словами Барретта, через мільйони років аналогічна картина повторилася і в сімействі, у яке входять сучасні кішки. Шаблезуба лінія Смілодонів вимерла, а їхні родичі з іншими видами зубів перетворилися на тварин, які зрештою стали сучасними кішками.

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