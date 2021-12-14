Упустили из виду. Астроном-любитель нашел необычный космический объект

Чем именно является обнаруженный в системе BD + 60 1417AB объект, пока точно не известно, однако астрономы считают, что они, скорее всего, обнаружили экзопланету.

Йорг Шуманн — участник любительского исследовательского проекта Backyard Worlds: Planet 9 — обнаружил ранее неизвестный космический объект. Как полагают ученые, этот объект, сопровождающий звезду BD+60 1417 AB, является либо крупной экзопланетой, либо так называемым коричневым карликом (что-то среднее между звездой и планетой), пишет Kiratas.

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Однако идея с экзопланетой кажется более вероятной, так как астрономы обнаружили признаки, которые говорят в пользу этой теории. Неизвестнный космический объект в системе BD + 60 1417 AB имеет массу от 10 до 20 масс Юпитера и находится на расстоянии 1600 астрономических единиц (а.е) от своей звезды, то есть в 1600 раз дальше, чем Земля от Солнца.

Поскольку до сих пор поиски планет велись только в близких окрестностях звезды, профессиональные астрономы упустили вероятную экзопланету из виду в нескольких предыдущих исследованиях.

Проект Backyard Worlds: Planet 9 основан на наблюдениях, сделанных с помощью космического телескопа NASA — Wise. Во время изучения изображений звезды BD+60 1417 AB астроном-любитель Йорг Шуманн заметил маленький объект, который двигался вместе со звездой. После повторной проверки другие астрономы подтвердили, что оба объекта гравитационно связаны и Шуманну действительно удалось найти ранее неизвестный объект в системе BD+60 1417 AB.

Находка еще раз демонстрирует ценность любительских исследовательских проектов, таких как Backyard Worlds. Астрономы также отмечают, что это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются солнечные системы, что имеет решающее значение для понимания происхождения жизни во Вселенной.

Напомним, что недавно исследователи возле двух гигантских звезд нашли планету супер-Юпитер, находящуюся в 325 световых годах от нашей планеты. Это газовый гигант примерно в 11 раз больше Юпитера.