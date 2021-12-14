Випустили з уваги. Астроном-аматор знайшов незвичайний космічний об'єкт

Чим саме є виявлений у системі BD + 60 1417AB об'єкт, поки що точно не відомо, проте астрономи вважають, що вони, швидше за все, виявили екзопланету.

Йорг Шуманн — учасник аматорського дослідницького проєкту Backyard Worlds: Planet 9 — виявив раніше невідомий космічний об'єкт. Як вважають учені, цей об'єкт, що супроводжує зірку BD+60 1417 AB, є або великою екзопланетою, або так званим коричневим карликом (щось середнє між зіркою та планетою), пише Kiratas.

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Однак ідея з екзопланетою здається більш імовірною, тому що астрономи виявили ознаки, що говорять на користь цієї теорії. Невідомий космічний об'єкт у системі BD + 60 1417 AB має масу від 10 до 20 мас Юпітера та розташований на відстані 1600 астрономічних одиниць (а.е) від своєї зірки, тобто у 1600 разів далі, ніж Земля від Сонця.

Оскільки досі пошуки планет велися лише на близьких околицях зірки, професійні астрономи пропустили ймовірну екзопланету в кількох попередніх дослідженнях.

Проєкт Backyard Worlds: Planet 9 ґрунтується на спостереженнях, зроблених за допомогою космічного телескопа NASA – Wise. Під час вивчення зображень зірки BD+60 1417 AB астроном-аматор Йорг Шуманн помітив маленький об'єкт, який рухався разом із зіркою. Після повторної перевірки інші астрономи підтвердили, що обидва об'єкти гравітаційно пов'язані, і Шуманну дійсно вдалося знайти раніше невідомий об'єкт у системі BD+60 1417 AB.

Знахідка ще раз демонструє цінність аматорських дослідницьких проєктів, таких як Backyard Worlds. Астрономи також відзначають, що це відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти, як формуються сонячні системи, що має вирішальне значення для розуміння походження життя в Усесвіті.

Нагадаємо, що нещодавно дослідники біля двох гігантських зірок знайшли планету супер-Юпітер, що розташована на відстані 325 світлових років від нашої планети. Це газовий гігант приблизно в 11 разів більший за Юпітер.