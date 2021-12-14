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Самые старые в Китае. Археологи нашли скульптуры Будды возрастом 2200 лет (фото)

Юлия Чайка
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Одна из обнаруженных скульптур изображает Будду Шакьямуни в накидке

Одна из статуэток изображает Будду Шакьямуни, стоящего в накидке на небольшой платформе, а другая — пять великих Будд. Обе фигурки сделаны из сплава меди, олова и свинца.

В ходе недавних раскопок в Китае археологи наткнулись на пару 2200-летних медных статуэток Будды. Эти скульптурные изображения Будды Гаутамы являются самыми древними из всех, что когда-либо находили в стране, пишет Granthshala news.

Эти маленькие статуэтки были частью собрания артефактов, обнаруженных в сокровищнице при гробницах времен Империи Хань. Одна из статуй изображает Будду Шакьямуни (Гаутаму), стоящего в накидке на небольшой платформе, вторая статуэтка изображает пять великих Будд, или пять Будд мудрости.

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Одна из статуй изображает Будду Шакьямуни

Найденным статуэткам примерно 2200 лет, они выполнены в стиле Гандхара — это стиль буддийского изобразительного искусства, который развивался в северо-западном Пакистане и Восточном Афганистане между I и VII веками до н.э. и удивительным образом вобрал в себя индийское и средиземноморское влияние.

Высота статуэтки Будды Шакьямуни составляет 10 см, а Будд Высшей мудрости — 15 см. Обе фигурки сделаны из сплава меди, олова и свинца. Первая представляет собой традиционное изображение Будды в период учительства, а вторая скульптура групповая — это Будды Высшей мудрости: Будда Амитабха, Будда Амогхасиддха, Будда Ратнасамбхава, Будда Акшобхья и Будда Вайрочана.

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Слева — фигурка Шакьямуни, справа — Будды Высшей мудрости

Статуэтки обнаружили археологи, работающие в провинции Шэньси, расположенной в центральной части Китая. Примерно там же, где в 1970-х годах нашли легендарную Терракотовую армию — несколько тысяч глиняных скульптур воинов в натуральную величину.

Во время раскопок исследователи обнаружили 3648 древних гробниц, построенных в промежутке от периода Сражающихся царств (475 г. до н. э. — 221 г. до н. э.) до государства Великая Цин (1644-1911 гг. до н. э.).

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Изображение одной из гробниц

Как отмечают ученые, большинство людей, похороненных в гробницах, были родственниками императора либо высокопоставленными чиновниками.

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В апреле 2021 года археологи, работающие на отдельном участке раскопок в Китае, обнаружили более 80 бронзовых зеркал, изготовленных около 2000 лет назад

Помимо двух статуэток в гробницах нашли более 16 000 культурных реликвий, а в апреле 2021 года археологи, работающие на отдельном участке раскопок в Китае, обнаружили более 80 бронзовых зеркал, изготовленных около 2000 лет назад. Большинство из них были найдены в древних гробницах во времена Империи Хань.

Напомним, что недавно в Китае нашли самую старую чашку чая в мире. Находку обнаружили в гробнице периода Сражающихся царств.