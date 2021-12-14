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Найстаріші в Китаї. Археологи знайшли скульптури Будди віком 2200 років (фото)

Юлія Чайка
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Одна з виявлених скульптур зображує Будду Шак'ямуні в накидці

Одна зі статуеток зображує Будду Шак'ямуні, що стоїть у накидці на невеликій платформі, а інша – п'ять великих Будд. Обидві фігурки виготовлені зі сплаву міді, олова та свинцю.

У ході недавніх розкопок у Китаї археологи натрапили на пару 2200-річних мідних статуеток Будди. Ці скульптурні зображення Будди Гаутами є найдавнішими з усіх, що будь-коли знаходили в країні, пише Granthshala news.

Ці маленькі статуетки були частиною зборів артефактів, виявлених у скарбниці при гробницях часів Імперії Хань. Одна зі статуй зображує Будду Шак'ямуні (Гаутаму), що стоїть у накидці на невеликій платформі, друга статуетка зображує п'ять великих Будд або п'ять Будд мудрості.

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Одна зі статуй зображує Будду Шак'ямуні

Знайденим статуеткам приблизно 2200 років, вони виконані в стилі гандхара — стиль буддійського образотворчого мистецтва, який розвивався в північно-західному Пакистані та Східному Афганістані між I і VII століттями до н.е. і дивним чином увібрав у себе індійський і середземноморський уплив.

Висота статуетки Будди Шак'ямуні становить 10 см, а Будд Вищої мудрості — 15 см. Обидві фігурки виготовлені зі сплаву міді, олова та свинцю. Перша є традиційним зображенням Будди в період учительства, а друга скульптура групова — це Будди Вищої мудрості: Будда Амітабха, Будда Амогхасіддха, Будда Ратнасамбхава, Будда Акшобх'я та Будда Вайрочана.

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Зліва – фігурка Шак'ямуні, праворуч – Будди Вищої мудрості

Статуетки виявили археологи, які працюють у провінції Шеньсі, розташованій у центральній частині Китаю. Приблизно там, де в 1970-х роках знайшли легендарну теракотову армію — кілька тисяч глиняних скульптур воїнів у натуральну величину.

Під час розкопок дослідники виявили 3648 стародавніх гробниць, побудованих у проміжку від періоду царств (475 р. до н. е. — 221 р. до н. е.) до держави Велика Цин (1644-1911 рр. до н. е.).

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Зображення однієї з гробниць

Як зазначають учені, більшість людей, похованих у гробницях, були родичами імператора або високопосадовцями.

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У квітні 2021 року археологи, які працюють на окремій ділянці розкопок у Китаї, виявили понад 80 бронзових дзеркал, виготовлених близько 2000 років тому.

Крім двох статуеток, у гробницях знайшли понад 16 000 культурних реліквій, а у квітні 2021 року археологи, які працюють на окремій ділянці розкопок у Китаї, виявили понад 80 бронзових дзеркал, виготовлених близько 2000 років тому. Більшість із них було знайдено в стародавніх гробницях за часів Імперії Хань.

Нагадаємо, що нещодавно в Китаї знайшли найстарішу чашку чаю у світі. Знахідку виявили в гробниці періоду царств, що б'ються.