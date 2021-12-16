Огнем и камнем. Неандертальцы меняли экосистемы 125 тыс. лет назад, задолго до неолита

По словам ученых из Нидерландов, неандертальцы тысячелетиями очищали участки покрытой лесами Европы, чтобы сделать местность более пригодной для жизни.

Новое исследование, которое провели археологи из Лейденского университета (Нидерланды), показывает, что неандертальцы меняли экосистемы уже 125 тысяч лет назад. Они с помощью огня очищали местность и таким образом оказывали большое влияние на окружающую среду, сообщает Phys.

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Во время раскопок на археологическом участке Ноймарк-Норд в Германии, ученые не только получили много новой информации о древней природе, но и обнаружили многочисленные следы деятельности неандертальцев.

"Мы нашли большое количество останков убитых животных, много каменных орудий и огромное количество остатков древесного угля", — говорит Уил Робрукс из Лейденского университета.

[ + – ] Раскопки на археологическом участке Ноймарк-Норд в Германии Фото: phys.org

По словам археологов, 125 тысяч лет назад на этой территории был густой лес, который простирался от современных Нидерландов до Польши. Здесь обитало много видов древних животных. Ученые обнаружили следы неандертальцев там, где было много открытого пространства, которое, как считают археологи, древние люди отвоевали у леса. Скорее всего, неандертальцы выжигали эти участки, чтобы сделать их более удобными для своего проживания, говорит Робрукс.

"Мы нашли доказательства того, что охотники-собиратели постоянно уничтожали лес, чтобы эта территория оставалась открытой на протяжении 2 тысяч лет", — говорит Робрукс.

До сих пор ученые считали, что антропогенное влияние на окружающую среду началось только тогда, когда люди занялись сельским хозяйством примерно 10 тысяч лет назад (неолитическая революция). Они начали формировать пригодную для себя среду обитания, вырубая леса для того, чтобы создать открытые участки для полей.

По словам Робрукса, теперь есть доказательства того, что вмешательство в природу человеком началось намного раньше, но в меньших масштабах.

"Мы считаем, что неандертальцы не просто жили здесь, собирали фрукты и охотились на животных, они изменяли окружающий их ландшафт", — утверждает Робрукс.

Как ранее сообщал Фокус, неандертальцы умели рисовать. Археологи считают, что изображения в испанской пещере, сделанные 60 тысяч лет, можно назвать примером настоящего древнего искусства.

Также ученые пришли к выводу, что неандертальцы имели такие же группы крови, как и Homo sapiens. Кровь неандертальцев имела больше общего с кровью современного человека, чем считалось ранее.