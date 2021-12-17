В Польше нашли сотни хорошо сохранившихся следов динозавров (фото)

Самые большие следы хищных динозавров составляют 40 сантиметров.

Несколько сотен хорошо сохранившихся отпечатков лап динозавров обнаружили в 130 километрах от польской столицы Варшава. Следы обнаружили в месте добычи глины в Борковицах, сообщает CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Эти отпечатки оставили представители как минимум семи видов динозавров. Помимо следов на их же поверхности нашли остатки чешуйчатой кожи. Специалисты из геологического института сказали, что это свидетельствует о сложной экосистеме региона древнего периода.

"По следам, которые оставили динозавры, можно узнать их жизнь и привычки, – заявил геолог Гжегож Нижведски. – Мы уже идентифицировали следы того, как они бегали, плавали, отдыхали и сидели".

[ + – ] следы динозавров

[ + – ] следы динозавров

Также на месте находки были обнаружены фрагменты костей животных и рыб.

Напомним, окаменелые следы динозавров в Испании помогли выяснить ученым, что представителя определенного их вида — тероподы, могли развивать довольно неплохую скорость: более 40 км за час.