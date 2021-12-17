В Польше нашли сотни хорошо сохранившихся следов динозавров (фото)
Самые большие следы хищных динозавров составляют 40 сантиметров.
Несколько сотен хорошо сохранившихся отпечатков лап динозавров обнаружили в 130 километрах от польской столицы Варшава. Следы обнаружили в месте добычи глины в Борковицах, сообщает CNN.
Эти отпечатки оставили представители как минимум семи видов динозавров. Помимо следов на их же поверхности нашли остатки чешуйчатой кожи. Специалисты из геологического института сказали, что это свидетельствует о сложной экосистеме региона древнего периода.
"По следам, которые оставили динозавры, можно узнать их жизнь и привычки, – заявил геолог Гжегож Нижведски. – Мы уже идентифицировали следы того, как они бегали, плавали, отдыхали и сидели".
Также на месте находки были обнаружены фрагменты костей животных и рыб.
Напомним, окаменелые следы динозавров в Испании помогли выяснить ученым, что представителя определенного их вида — тероподы, могли развивать довольно неплохую скорость: более 40 км за час.