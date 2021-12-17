У Польщі знайшли сотні слідів динозаврів, що добре збереглися (фото)

Найбільші сліди хижих динозаврів становлять 40 сантиметрів.

Кілька сотень відбитків динозаврів, що добре збереглися, виявили за 130 кілометрів від польської столиці Варшава. Сліди виявили в місці видобутку глини в Борковицях, повідомляє CNN.

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Ці відбитки залишили представники як мінімум семи видів динозаврів. Крім слідів, на їхній же поверхні знайшли залишки лускатої шкіри. Фахівці геологічного інституту сказали, що це свідчить про складну екосистему регіону стародавнього періоду.

"За слідами, які залишили динозаври, можна дізнатися про їхнє життя та звички, – заявив геолог Гжегож Ніжведські. – Ми вже ідентифікували сліди того, як вони бігали, плавали, відпочивали та сиділи".

[ + – ] сліди динозаврів

[ + – ] сліди динозаврів

Також на місці знахідки було виявлено фрагменти кісток тварин і риб.

Нагадаємо, скам'янілі сліди динозаврів в Іспанії допомогли з'ясувати вченим, що представники певного їхнього виду, тероподи, могли розвивати досить непогану швидкість — понад 40 км за годину.