Однажды в палеолите. Ученые нашли в Америке останки собаки родом из Азии, им 13 тыс. лет

До этого самым ранним свидетельством приручения собак на континенте считались останки животных возрастом от 10 до 9,5 тысяч лет. Ученые предполагают, что это животное вместе с человеком пересекло Берингов пролив.

Археологи обнаружили зубы, которые принадлежали самой древней домашней собаке в Северной Америке в одной из пещер на острове в архипелаге Хайда-Гуай, который находтся у северо-западного побережья Канады. Результаты анализа ДНК и радиоуглеродного датирования показали, что останкам собаки 13 100 лет. Также ученые пришли к выводу, что эта собака пересекла вместе с человеком Берингов пролив, так как ДНК собаки совпадает с ДНК серого волка, который в то время обитал в Азии, а теперь живет и в Северной Америке, сообщает Daily Mail.

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20 лет археологи из канадского Института Хакай изучали пещеры на одном из островов архипелага Хайда-Гуайи и теперь обнаружили зубы самой старой домашней собаки в Америке. До этого самыми старыми домашними собаками считались животные, останки которых обнаружили в штате Иллинойс, США. Их возраст датируется от 10 190 до 9630 лет.

Ученые также обнаружили в пещерах на архипелаге признаки человеческой деятельности — каменные орудия труда и наконечники копий.

[ + – ] Ученые обнаружили в пещерах каменные орудия труда и наконечники копий. Фото: Daily Mail

За время изучения пещер, археологам удалось обнаружить более тысячи останков древних животных возрастом 13 400 до 11 200 лет. Среди них выделяются кости бурых медведей, которым 17 200 лет.

Анализ ДНК найденных зубов показал, что собака была родственницей серого волка, который в то время проживал в Восточной Азии. Но ее предки, вероятно, спаривались с местными волками, так как ДНК также показало связь с животными, обитающими сегодня в Северной Америке. Ученые считают, что люди, которые здесь проживали, прибыли из Азии и пересекли Берингов пролив вместе с собаками, чтобы поселится на территории современной Канады.

[ + – ] Череп бурого медведя, найденный археологами Фото: Daily Mail

Согласно существующим теориям, люди, жившие в Евразии, приручили собак примерно 20-40 тысяч лет назад.

По словам, Кришны Вирама из Университет Стоуни-Брук, приручение собак было сложным процессом. Собак одомашнивали несколько поколений древних людей. Считается, что люди приручили менее агрессивных волков, которые обитали рядом с человеческими поселениями. Животные со временем превратились в тех собак, которых мы знаем сегодня.

Напоминаем, ученые узнали, что неандертальцы меняли экосистемы еще 125 тысяч лет назад. Они очищали участки покрытой лесами Европы, чтобы создать пригодное для жизни пространство.