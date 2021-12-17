Якось у палеоліті. Учені знайшли в Америці останки собаки родом з Азії, їм 13 тис. років

До цього раннім свідченням приручення собак на континенті вважалися останки тварин віком від 10 до 9,5 тисяч років. Учені припускають, що ця тварина разом з людиною перетнула Берингову протоку.

Археологи виявили зуби, які належали найдавнішому домашньому собаці в Північній Америці в одній із печер на острові в архіпелазі Хайда-Гуай, що розташована біля північно-західного узбережжя Канади. Результати аналізу ДНК та радіовуглецевого датування показали, що останкам собаки 13 100 років. Також учені дійшли висновку, що цей собака перетнув разом з людиною Берингову протоку, оскільки ДНК собаки збігається з ДНК сірого вовка, який на той час мешкав в Азії, а тепер живе і в Північній Америці, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Команда, очолювана Інститутом Хакаї, виявила зуб віком 13100 років, що належав домашньому собаці. Це вдалося встановити за допомогою вивчення ДНК та радіовуглецевого аналізу Фото: Daily Mail

20 років археологи з канадського Інституту Хакай вивчали печери на одному з островів архіпелагу Хайда-Гуай і тепер виявили зуби найстарішого домашнього собаки в Америці. До цього найстарішими домашніми собаками вважалися тварини, останки яких виявили у штаті Іллінойс, США. Їх вік датується від 10190 до 9630 років.

Учені також виявили в печерах на архіпелазі ознаки людської діяльності — кам'яні знаряддя праці та наконечники стріл.

[ + – ] Учені виявили в печерах кам'яні знаряддя праці та наконечники стріл. Фото: Daily Mail

За час вивчення печер, археологам вдалося виявити понад тисячу останків стародавніх тварин віком 13400 до 11200 років. Серед них виділяються кістки бурих ведмедів, яким 17200 років.

Аналіз ДНК знайдених зубів показав, що собака був родичем сірого вовка, який на той час проживав у Східній Азії. Але його предки, ймовірно, спарювалися з місцевими вовками, оскільки ДНК також показала зв'язок із тваринами, котрі мешкають сьогодні в Північній Америці. Учені вважають, що люди, які тут проживали, прибули з Азії і перетнули Берингову протоку разом із собаками, щоб оселитися на території сучасної Канади.

[ + – ] Череп бурого ведмедя, знайдений археологами Фото: Daily Mail

Згідно з наявними теоріями, люди, які жили в Євразії, приручили собак приблизно 20-40 тисяч років тому.

За словами Крішни Вірама з Університету Стоуні-Брук, приручення собак було складним процесом. Собак одомашнювали кілька поколінь давніх людей. Вважається, що люди приручили менш агресивних вовків, які мешкали поряд із людськими поселеннями. Тварини згодом перетворилися на тих собак, яких ми знаємо сьогодні.

Нагадуємо, учені дізналися, що неандертальці змінювали екосистеми ще 125 тисяч років тому. Вони очищали ділянки покритої лісами Європи, щоб створити придатний для життя простір.