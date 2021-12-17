Хрусталь королей. В кладе викингов из Шотландии нашли драгоценный сосуд римской эпохи

В сосуде возрастом 1500 лет могли держать парфюм или другую жидкость, которую использовали для помазания королей или в религиозных целях.

Среди более чем ста артефактов из золота и серебра эпохи викингов, которые обнаружили в Шотландии еще в 2014 году, выделялся мешочек, который был поврежден из-за долгого пребывания в земле. Его содержимое археологи изучили только сейчас и обнаружили там необычный, украшенный золотом сосуд из горного хрусталя римской эпохи, сообщает The Guardian.

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Собрание артефактов назвали кладом Галлоуэй, и оно стало самой богатой коллекцией предметов эпохи викингов из когда-либо найденных в Великобритании или Ирландии.

Сосуд из горного хрусталя

Только сейчас ученые извлекли содержимое неприметного мешочка и оказалось, что там находится сосуд из горного хрусталя, который относится еще к римской эпохе. В конце восьмого или начале девятого века сосуд был доработан средневековыми мастерами, которые инкрустировали его слоями из золотой нити.

[ + – ] Сосуд из горного хрусталя в золотой инкрустации Фото: The Guardian

Этот сосуд высотой всего 5 см, и ученые считают, что там хранились либо благовония, либо другая жидкость, которую использовали для помазания королей или во время религиозных церемоний.

По данным археологов, клад Галлоуэй, куда входят более 100 предметов из золота, серебра, хрусталя, стекла и глины, закопали примерно в 900 году нашей эры. Эти артефакты были созданы в древних англо-саксонских королевствах и на территории Ирландии. Сейчас клад находится в Национальном музее Шотландии.

Полный возраст более 1500 лет

По словам Мартина Голдберга, главного хранителя коллекций раннего средневековья и эпохи викингов, этот сосуд относится к римской эпохе. До того, как его покрыли золотом, ему уже было примерно 600 лет.

[ + – ] Нижняя часть сосуда также богато украшена Фото: The Guardian

"Даже в эпоху Римской империи горный хрусталь был очень ценным минералом, потому что он ассоциировался с чистотой", — говорит Лесли Вебстер из Британского музея.

Во время изучения сосуда ученые обнаружили надпись латиницей, в которой упоминается христианский епископ. А это значит, что часть клада забрали в одной из местных церквей.

Что в сосуде?

Пока неясно, кто закопал клад. Были ли это викинги, которые грабили церкви и монастыри во время своих набегов на Британские острова, или служитель церкви, который пытался спрятать эти сокровища. По словам Голдберга, в сосуде все еще можно обнаружить остатки жидкости. После проведения химического анализа можно будет точно сказать, что там находилось тысячу лет назад.

"Возможно это были духи, или экзотические масла, которые использовали для помазании королей и во время церковных церемоний", — говорит Голдберг.

Как ранее сообщал Фокус, на Оркнейских островах обнаружили необычный меч викинга 10 века. Он принадлежал знатному воину из первого поколения поселенцев и сильно поржавел. Чтобы рассмотреть его дизайн, ученые использовали рентген.