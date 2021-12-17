Кришталь королів. У скарбниці вікінгів із Шотландії знайшли дорогоцінний посуд римської епохи

У посудині віком 1500 років могли тримати парфум чи іншу рідину, яку використовували для помазання королів чи в релігійних цілях.

Серед понад ста артефактів із золота та срібла епохи вікінгів, які виявили у Шотландії ще у 2014 році, виділявся мішечок, який був пошкоджений через тривале перебування в землі. Його вміст археологи вивчили лише зараз і виявили там незвичайну, прикрашену золотом посудину з гірського кришталю римської епохи, повідомляє The Guardian.

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Збори артефактів назвали скарбом Галловей, і вони стали найбагатшою колекцією предметів епохи вікінгів з коли-небудь знайдених у Великій Британії чи Ірландії.

Посудина з гірського кришталю

Тільки наразі вчені витягли вміст непримітного мішечка і виявилося, що там була посудина з гірського кришталю, який належить ще до римської доби. Наприкінці восьмого чи на початку дев'ятого століття посудина була допрацьована середньовічними майстрами, які інкрустували її шарами із золотої нитки.

[ + – ] Посудина з гірського кришталю в золотій інкрустації Фото: The Guardian

Цей посуд заввишки всього 5 см, і вчені вважають, що там зберігалися або пахощі, або інша рідина, яку використовували для помазання королів або під час релігійних церемоній.

За даними археологів, скарб Галловей, куди входять понад 100 предметів із золота, срібла, кришталю, скла та глини, закопали приблизно у 900 році нашої ери. Ці артефакти були створені у стародавніх англо-саксонських королівствах та на території Ірландії. Наразі скарб у Національному музеї Шотландії.

Повний вік понад 1500 років

За словами Мартіна Голдберга, головного зберігача колекцій раннього середньовіччя та епохи вікінгів, ця посудина належить до римської доби. До того як її покрили золотом, їй уже було приблизно 600 років.

[ + – ] Нижня частина посудини також багато прикрашена Фото: The Guardian

"Навіть в епоху Римської імперії гірський кришталь був дуже цінним мінералом, тому що він асоціювався із чистотою", — каже Леслі Вебстер із Британського музею.

Під час вивчення посудини вчені виявили напис латиницею, де згадується християнський єпископ. А це означає, що частину скарбу забрали до однієї з місцевих церков.

Що в посудині?

Поки незрозуміло, хто закопав скарб. Чи це були вікінги, які грабували церкви та монастирі під час своїх набігів на Британські острови, чи служитель церкви, який намагався сховати ці скарби. За словами Голдберга, у посудині все ще можна виявити залишки рідини. Після проведення хімічного аналізу можна буде точно сказати, що там було тисячу років тому.

"Можливо, це були парфуми або екзотичні олії, які використовували для помазання королів і під час церковних церемоній", — каже Голдберг.

Як раніше повідомляв Фокус, на Оркнейських островах виявили незвичайний меч вікінга 10 століття. Він належав знатному воїну з першого покоління поселенців і добряче поржавів. Для того, щоб розглянути його дизайн, учені використали рентген.