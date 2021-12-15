Вражаючий дизайн. На Оркнейських островах знайшли важкий меч вікінга X століття (фото)

Меч належав воїну з першого покоління вікінгів, що заселили острови. Клинок був у дуже поганому стані, тому, щоб не пошкодити артефакт, археологи викопали його з великим шаром ґрунту, перевезли в лабораторію та потім розглянули за допомогою рентгена.

Після сканування рентгенівськими променями археологи виявили в Шотландії пишну рукоятку (ефес) меча вікінгів. Меч сильно проіржавів і покрився брудом, пише Live Science.

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Отримані рентгенівські зображення показують зброю в новому світлі та розкривають її вражаючий дизайн.

Знахідка є частиною скарбниці вікінгів, виявленої у 2015 році на невеликому острові на півночі Оркнейського архіпелагу – Папа-Вестрей. Археологи виявили меч, що лежить поверх людських решток. У похованні також були пряжка, стріли й умбон — металева центральна частина щита напівсферичної або конічної форми.

Як відзначають дослідники, це місце належить до першого покоління норвезьких поселенців, які прибули на Оркнейські острови в X столітті.

Оскільки меч був у дуже поганому стані, вчені хвилювалися, що видалення іржі та бруду завдасть мечу непоправної шкоди. Тому, щоб не пошкодити меч, археологи викопали його з великим шаром ґрунту, а потім перевезли до лабораторії та провели там експертизу.

Єдиний спосіб, за допомогою якого можна побачити, який вигляд мав меч спочатку, – проаналізувати його за допомогою рентгенівського проміння.

"Завдяки рентгенівським променям ми змогли розглянути на кожному кінці рукоятки — гарди, які були неймовірно прикрашеними. Металева гарда (дужка) або чашка призначена для захисту кисті руки від ударів і уколів зброї супротивника", — розповіли вчені.

[ + – ] На рентгенівському знімку меча вікінгів видно декоративну рукоятку у вигляді бджолиних стільників.

Серія видовжених восьмикутників і опуклих ромбів меча була використана для створення візерунка, схожого на медові стільники, із застосуванням контрастних металів. Учені також додають, що цей меч Педерсена типу D, — найважчий вид зброї вікінгів, що вимагає збалансованої рукоятки.

Загалом у світі відомо щонайменше близько 30 таких мечів. Половину з них знайшли в Норвегії, інші виявлені на заході до Дубліна та на сході до Словаччини, Польщі та Росії.

Дослідники також виявили часткові залишки дерев'яних піхов, мінералізованих на лезі меча. Рукоятка меча була вкрита мінералізованою органікою, яка, швидше за все, була залишками захисного чохла, пришитого безпосередньо до ефесу.

Що ще здивувало вчених, так це становище, у якому виявили меч. Зазвичай меч клали поруч із тілом лезом униз, проте цей екземпляр був покладений поверх тіла рукояттю біля стегна та кінчиком леза над обличчям.

Меч настільки крихкий, що поки що навіть неясно, який вигляд він має зі зворотного боку. Проте команда не збирається зупинятися та планує продовжити вивчення знахідки.

Нагадаємо, що нещодавно в Данії дослідники знайшли сережку вождя вікінгів, вік якої складає 1000 років. До сьогодні в усьому світі було виявлено лише кілька таких артефактів.