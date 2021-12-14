Рідкісний артефакт. У Данії виявили сережку вождя вікінгів віком 1000 років (фото)

Досі в усьому світі було знайдено лише кілька подібних артефактів. Усі вони перебувають у старих музейних колекціях у США, Великій Британії чи арабських країнах.

Національний музей Данії оголосив про виявлення рідкісної золотої сережки ХІ століття. Ювелірний виріб, унікальний у всьому світі та ніколи раніше не бачений у Данії, знайшли посеред поля на півострові Ютландія, пише Lovecpokladu.

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[ + – ] Сережка може розповісти вченим про те, як був пов'язаний світ вікінгів із Середземномор'ям

Рідкісна знахідка знаменує собою прорив у розумінні взаємозв'язку світу легендарних мореплавців, вікінгів, і всього Середземноморського регіону.

[ + – ] Прикраси такого типу були популярні в мусульманському Єгипті, Сирії, Візантії та на Русі.

Сережка є золотою пластиною у формі пів місяця, вставленою в оправу із золотих ниток. Вона вкрита емаллю та прикрашена маленькими золотими кульками та декоративними кільцями. Прикраси такого типу були популярні в мусульманському Єгипті, Сирії, Візантії та на Русі.

Основне зображення на сережці — два стилізовані птахи навколо дерева життя.

[ + – ] Сережка вікінга є золотою пластиною у формі пів місяця, вставленою в оправу із золотих ниток.

Унікальний артефакт виявив шукач скарбів Франц Вестергаард серед поля за допомогою металошукача.

Це перша знахідка такого предмета в Скандинавії. Узагалі ж у всьому світі відомо лише кілька прикладів прикрас, виконаних у цьому стилі. Дослідники вважають, що ювелірний виріб було створено у Візантії чи Єгипті. За однією з гіпотез, золота сережка — це подарунок візантійського імператора вождеві або воїну вікінгів, який міг бути його охоронцем. Утім, учені не виключають і того, що прикрасу міг привезти в Данію паломник, який дістався східного Середземномор'я.

[ + – ] Мотив зображення на сережці вікінга — два стилізовані птахи навколо дерева життя.

Досі в усьому світі було знайдено лише кілька подібних артефактів. Усі вони перебувають у старих музейних колекціях у США, Великій Британії чи арабських країнах.

Ще одне питання, на яке вчені поки що не мають відповіді, — це місце, де було знайдено сережку. Справа в тому, що в Західній Ютландії немає відомих місць, пов'язаних із поселеннями вікінгів.

[ + – ] Можливо, сережка — подарунок конунгу вікінгів від імператора Візантії

Нагадаємо, що нещодавно в Британії виявили кістки розіп'ятого чоловіка з цвяхом у п'яті, який пробив його праву кістку п'яти. Також дослідники з'ясували, що перед смертю раба закули в кайдани, а шість його ребер було переламано.