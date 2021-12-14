Редчайший артефакт. В Дании обнаружили серьгу вождя викингов возрастом 1000 лет (фото)

До сих пор во всем мире было найдено всего несколько подобных артефактов. Все они находятся в старых музейных коллекциях в США, Великобритании или арабских странах.

Национальный музей Дании объявил об обнаружении редкой золотой серьги XI века. Ювелирное изделие, уникальное во всем мире и никогда ранее не виданное в Дании, нашли посреди поля на полуострове Ютландия, пишет Lovecpokladu.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Серьга может рассказать ученым о том, как был связан мир викингов со Средиземноморьем

Редкая находка знаменует собой прорыв в понимании взаимосвязи мира легендарных мореплавателей — викингов и всего Средиземноморского региона.

[ + – ] Украшения такого типа были популярны в мусульманском Египте, Сирии, Византии и на Руси

Серьга представляет собой золотую пластину в форме полумесяца, вставленную в оправу из золотых нитей. Она покрыта эмалью и украшена маленькими золотыми шариками и декоративными кольцами. Украшения такого типа были популярны в мусульманском Египте, Сирии, Византии и на Руси.

Основное изображение на серьге — две стилизованные птицы вокруг древа жизни.

[ + – ] Серьга викинга представляет собой золотую пластину в форме полумесяца, вставленную в оправу из золотых нитей

Уникальный артефакт обнаружил кладоискатель Франц Вестергаард посреди поля с помощью металлоискателя.

Это первая находка такого предмета в Скандинавии. Вообще же во всем мире известно всего несколько примеров украишений, выполненных в этом стиле. Исследователи считают, что ювелирное изделие было создано в Византии или Египте. По одной из гипотез, золотая серьга — это подарок византийского императора вождю или воину викингов, который мог быть его телохранителем. Впрочем, ученые не исключают и того, что украшение мог привезти в Данию паломник, добравшийся до восточного Средиземноморья.

[ + – ] Мотив изображения на серьге викинга — две стилизованные птицы вокруг древа жизни

До сих пор во всем мире было найдено всего несколько подобных артефактов. Все они находятся в старых музейных коллекциях в США, Великобритании или арабских странах.

Еще один вопрос, на который у ученых пока нет ответа — это место, где была найдена серьга. Дело в том, что в Западной Ютландии нет известных мест, связанных с поселениями викингов.

[ + – ] Возможно, серьга — подарок конунгу викингов от императора Византии

Напомним, что недавно в Британии обнаружили кости распятого мужчины с гвоздем в пятке, пробившим его правую пяточную кость. Также исследователи выяснили, что перед смертью раба заковали в кандалы, а шесть его ребер были переломаны.