Жестокий ритуал викингов "Кровавый орел": ученые считают, что это анатомически возможно

Исследователи пришли к выводу, что легендарный кровавый ритуал викинги могли проводить, но не на живых людях.

На протяжении десятилетий, ученые считали жестокий ритуал викингов под названием "Кровавый орел", легендой. Так как викинги не описывали сами подобные события и нет никаких археологических свидетельств проведению подобной экзекуции. Даже в более поздних исторических источниках нет описания ритуала. Но его показывали в сериале "Викинги", поэтому группа ученых решила ответить на вопрос не о том, был ли такой ритуал, а о том, возможно ли его провести с анатомической точки зрения. Оказалось, что можно, но на мертвом человеке, сообщает ScienceAlert.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Что такое "Кровавый орел"?

Существует легенда, что викинги, которые славились своей жестокостью проводили изощренный кровавый ритуал над своими поверженными врагами. Жертве разрезали спину, а потом выворачивали ребра от позвоночника наружу и вытягивали легкие. Последнее трепыхание легких на распростертых ребрах, предположительно напоминало движение крыльев орла — отсюда и название ритуала.

"Мы решили понять, насколько возможным был этот ритуал. Мы исследовали средневековые тексты, где нашли упоминание о вырезании орла на спине жертвы. Но мы решили узнать, если такой ритуал действительно был, то можно ли его провести с анатомической точки зрения", — говорят авторы исследования Люк Джон Мерфи из Исландского университета, Хайди Фуллер и Монте Гейтс Килского университета, Англия.

Ученые пришли к выводу, что подобный ритуал можно осуществить, даже с использованием инструментов того времени.

"На одном из каменных памятников на шведском острове Готланд есть изображение какой-то подобной казни, где копьем вскрывают грудную клетку со спины", — говорят ученые.

Но по словам исследователей, даже если подобный ритуал и проводили, то жертва такого "вскрытия" быстро бы умерла.

"Мы считаем, что даже если ритуал проводили, то попытки превратить ребра в "крылья" или вынуть легкие предпринимались уже на трупе. Никакого "трепыхания" не было бы", — говорит Мерфи.

[ + – ] Викинги были не только торговцами и первооткрывателями новых земель, но в первую очередь жестокими воинами Фото: The Guardian

Необычные ритуалы викингов

Хотя нанесение увечий трупам и проведение ритуалов на мертвых было необычным явлением, оно иногда присутствовало в среде воинской элиты викингов, говорят ученые.

"На основе археологических данных, мы знаем, что существуют так называемые "извращенные захоронения". Здесь можно вспомнить захоронение знатной женщины, датируемое 10 веком, которую похоронили с головой, отделенной от тела. Эта голова была зажата между рукой и туловищем. К тому же челюсть женщины заменили на челюсть свиньи", — говорит Фуллер.

Воины из высшего сословия викингов были одержимы своей репутацией и были готовы пойти на все, чтобы защитить ее. Ритуал "Кровавый орел" викинги могли проводить с военнопленным в наказание за особо жестокое убийство. Казнь обычно проводил член семьи убитого, говорит Гейтс.

В средневековых сагах есть упоминания о подобных наказаниях, когда жертвам вспарывали животы или сжигали заживо. Такой ритуал мог быть способом для викинга вернуть утраченную честь.

[ + – ] Изображение казни викингов, когда живого человека бросали в яму со змеями Фото: wikipedia

"Мы утверждаем, что "Кровавый орел" вполне мог иметь место в эпоху викингов. Его можно было провести с анатомической точки зрения и это соответствовало упоминаемым в древних источниках отношениях к трупам врагов", — говорят авторы исследования.

Именно впечатляющая жестокость ритуала и стала причиной того, что информация о нем передавалась устно и поэтому о нем говорят и сегодня, говорит Мерфи.

Напоминаем, ученые выяснили, что викинги первыми открыли Азорские острова. Они это сделали задолго до португальцев.