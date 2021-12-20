Жорстокий ритуал вікінгів "Кривавий орел": вчені вважають, що це анатомічно можливо

Дослідники дійшли висновку, що легендарний кривавий ритуал вікінги могли проводити, але не живих людях.

Протягом десятиліть вчені вважали жорстокий ритуал вікінгів під назвою "Кривавий орел", легендою. Оскільки вікінги не описували самі подібні події і немає жодних археологічних свідчень про проведення подібної розправи. Навіть у пізніших історичних джерелах немає опису ритуалу. Але його показували в серіалі "Вікінги", тому група вчених вирішила відповісти на питання не про те, чи був такий ритуал, а про те, чи можливо провести його з анатомічного погляду. Виявилося, що можна, але на мертвій людині, повідомляє ScienceAlert.

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Що таке "Кривавий орел"?

Існує легенда, що вікінги, які славилися своєю жорстокістю, проводили витончений кривавий ритуал над своїми поваленими ворогами. Жертві розрізали спину, а потім вивертали ребра від хребта назовні та витягували легені. Останнє тріпотіння легень на розпростертих ребрах, імовірно, нагадувало рух крил орла — звідси і назва ритуалу.

"Ми вирішили зрозуміти, наскільки можливим був цей ритуал. Ми досліджували середньовічні тексти, де знайшли згадку про вирізання орла на спині жертви. Але ми вирішили дізнатися, якщо такий ритуал справді був, то чи можна його провести з анатомічного погляду", — кажуть автори дослідження Люк Джон Мерфі з Ісландського університету, Хайді Фуллер та Монте Гейтс Кілського університету, Англія.

Вчені дійшли висновку, що подібний ритуал можна здійснити навіть з використанням інструментів того часу.

"На одному з кам'яних пам'ятників на шведському острові Готланд є зображення якоїсь подібної страти, де списом розкривають грудну клітку зі спини", — кажуть вчені.

Але за словами дослідників, навіть якщо подібний ритуал і проводили, то жертва такого "розтину" швидко померла б.

"Ми вважаємо, що навіть якщо ритуал проводили, то спроби перетворити ребра на "крила" або вийняти легені робилися вже на трупі. Ніякого "тріпання" не було б", — говорить Мерфі.

[ + – ] Вікінги були не тільки торговцями та першовідкривачами нових земель, але насамперед жорстокими воїнами Фото: The Guardian

Незвичайні ритуали вікінгів

Хоча нанесення каліцтв трупам і проведення ритуалів на мертвих було незвичайним явищем, воно іноді було присутнім у середовищі військової еліти вікінгів, кажуть учені.

"На основі археологічних даних, ми знаємо, що існують так звані "збочені поховання". Тут можна згадати поховання знатної жінки, датоване 10 століттям, яку поховали з головою, відокремленою від тіла. Ця голова була затиснута між рукою та тулубом. До того ж щелепу жінки замінили на щелепу свині", — каже Фуллер.

Воїни з найвищого стану вікінгів були одержимі своєю репутацією і були готові піти на все, щоб захистити її. Ритуал "Кривавий орел" вікінги могли проводити з полоненим у покарання за особливо жорстоке вбивство. Страту зазвичай проводив член сім'ї вбитого, каже Гейтс.

У середньовічних сагах є згадки про подібні покарання, коли жертвам розпорювали животи або спалювали живцем. Такий ритуал міг бути способом повернути вікінгом втрачену честь.

[ + – ] Зображення страти вікінгів, коли живу людину кидали в яму зі зміями Фото: wikipedia

"Ми стверджуємо, що "Кривавий орел" цілком міг мати місце в епоху вікінгів. Його можна було провести з анатомічного погляду і це відповідало згаданим у стародавніх джерелах ставленням до трупів ворогів", — кажуть автори дослідження.

Саме вражаюча жорстокість ритуалу і спричинила те, що інформація про нього передавалася усно і тому про нього говорять і сьогодні, каже Мерфі.

Нагадуємо, вчені з'ясували, що вікінги першими відкрили Азорські острови. Вони це зробили задовго до португальців.