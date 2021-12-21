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Задолго до Facebook. Археологи обнаружили в Африке самую старую социальную сеть в мире

Юлия Чайка
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бусины, земля, камушки, фото
Бусины, изготовленные из скорлупы страусиных яиц

Ученые выяснили, что около 50 тысяч лет назад между Восточной и Южной Африкой существовал своеобразный культурный обмен в виде бусин из скорлупы страусиных яиц, которые использовали в качестве подарков.

Еще до изобретения Facebook, Twitter, Instagram и TikTok в Африке существовала самая древняя социальная сеть. Поразительная находка представляется в виде связки бусин из страусинной скорлупы, пишет Cnet.

Среди древнейших украшений возрастом более 50 000 лет, эти бусины в форме дисков нейтральных тонов, изготовленные из скорлупы страусиных яиц, являются уникальными отпечатками древних времен.

"Эти крошечные бусинки способны раскрыть много деталей о прошлом Африки", — рассказал ведущий автор исследования Дженнифер Миллер из Института истории человечества Общества Макса Планка (Германия).

В древние времена ремесленники перекусывали страусиными яйцами и разбивали оставшуюся скорлупу на множество кусочков. Затем они просверливали отверстие в центре кусочков, чтобы связать их в ожерелье. Каждый из них имел различную форму и размер в зависимости от фантазии владельца, поэтому считается, что разные культуры создавали свои собственные стили.

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Древние бусы из скорлупы страусиных яиц представляют собой древнейшей социальной сети

Определение того, откуда берется каждый дизайн, может помочь ученым понять культурные тенденции и обмены между регионами.

"Эти бусины — своеобразные подсказки, разбросанные во времени и пространстве, которые только и ждут, чтобы их заметили", — отметил Миллер.

В поисках таких культурных путей в Африке Миллер и его коллеги проанализировали 1500 бусин из скорлупы страусиных яиц, найденных на территории континента за последние 50 000 лет. Эти бусы появились в Восточной Африке порядка 52 тысяч лет назад, а в Южной — около 42 тысяч лет назад, где они изготавливаются некоторыми народами до сих пор.

Изучая их в течение более 10 лет, эксперты поняли, что некоторые фрагменты, датируемые периодом между 50 000 и 33 000 лет назад, были идентичны по таким характеристикам, как диаметр и толщина. Это наводит на мысль о почти 20-тысячелетнем обмене информацией между древними людьми.

бусины, ожерелье, черный фон, снимок
Изучая бусины в течение более 10 лет, эксперты поняли, что некоторые фрагменты были идентичны по таким характеристикам, как диаметр и толщина

"На протяжении 50 000 лет, которые мы исследовали, это единственный период времени, когда характеристики бусин совпадали", — добавили ученые.

Как так получилось?

Некоторые одинаковые бусины были найдены в восточной части Африки, другие — в южной, на расстоянии около 3000 км друг от друга, что оставляет несколько возможных объяснений: люди в обоих регионах одновременно придумали абсолютно одинаковый стиль бусин. Одна культура сделала это первой, а затем поделилась образцом с другой или же между странами происходил обмен подарками.

Но так как расстояние между регионами довольно большое, обмен информацией и подарками должны были пройти не через одного, не через двух, а через нескольких человек, прежде чем попасть в конечный пункт назначения. Это очень сильно напоминает своеобразную социальную сеть.

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Бусины различаются между собой, но видно, что изготовлены они в одной традиции

"Это доказательство указывает на старейшую социальную сеть из когда-либо найденных", — подчеркнули исследователи.

К сожалению, около 33 000 лет назад одинаковые бусинки перестали появляться. Авторы исследования предполагают, что исчезновение произошло из-за таких климатических изменений того времени, как сильные дожди и затопление берегов рек, которые создали барьер между двумя регионами. В конце концов, всякое общение между регионами вскоре прекратилось почти на 14 тысяч лет.

Напомним, что недавно в Марокко археологи наткнулись на самые старые ювелирные изделия в мире. Этими украшениями оказались морские ракушки, которые использовались в виде ожерелий и браслетов около 150 тысяч лет. Исследование отмечают, что их открытие очень важное для науки.