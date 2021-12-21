Задовго до Facebook. Археологи виявили в Африці найстарішу соціальну мережу у світі

Вчені з'ясували, що близько 50 тисяч років тому між Східною та Південною Африкою існував своєрідний культурний обмін у вигляді намистин із шкаралупи страусиних яєць, які використовували як подарунки.

Ще до винаходу Facebook, Twitter, Instagram і TikTok в Африці існувала найдавніша соціальна мережа. Вражаюча знахідка представляється у вигляді зв'язаних намистин із страусинної шкаралупи, пише Cnet.

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Серед найдавніших прикрас віком понад 50 000 років ці намистини у формі дисків нейтральних тонів, виготовлені зі шкаралупи страусиних яєць, є унікальними відбитками давніх часів.

"Ці крихітні намистинки здатні розкрити багато деталей про минуле Африки", — розповів провідний автор дослідження Дженніфер Міллер з Інституту історії людства Товариства Макса Планка (Німеччина).

У давнину ремісники перекушували страусиними яйцями і розбивали залишки шкаралупи на безліч шматочків. Потім вони просвердлювали отвір у центрі шматочків, щоб зв'язати їх у намисто. Кожен з них мав різну форму та розмір залежно від фантазії власника, тому вважається, що різні культури створювали свої власні стилі.

[ + – ] Стародавні намисто зі шкаралупи страусиних яєць є найдавнішою соціальною мережею

Визначення того, звідки береться кожен дизайн, допоможе вченим зрозуміти культурні тенденції та обміни між регіонами.

"Ці намистини — своєрідні підказки, розкидані в часі та просторі, які тільки й чекають, щоб їх помітили", — зазначив Міллер.

У пошуках таких культурних шляхів в Африці Міллер та його колеги проаналізували 1500 намистин із шкаралупи страусиних яєць, знайдених на території континенту за останні 50 000 років. Ці намисто з'явилися у Східній Африці близько 52 тисяч років тому, а у Південній — близько 42 тисяч років тому, де вони виготовляються деякими народами досі.

Вивчаючи їх протягом більше 10 років, експерти зрозуміли, що деякі фрагменти, датовані періодом між 50 000 і 33 000 років тому, були ідентичні за такими характеристиками, як діаметр та товщина. Це наводить на думку про майже 20-тисячолітній обмін інформацією між стародавніми людьми.

[ + – ] Вивчаючи намистини протягом більше 10 років, експерти зрозуміли, що деякі фрагменти були ідентичні за такими характеристиками, як діаметр та товщина

"Протягом 50 000 років, які ми досліджували, це єдиний період часу, коли характеристики намистин збігалися", — додали вчені.

Як так вийшло?

Деякі однакові намистини були знайдені у східній частині Африки, інші — у південній, на відстані близько 3000 км один від одного, що залишає кілька можливих пояснень: люди в обох регіонах одночасно вигадали абсолютно однаковий стиль намистин. Одна культура зробила це першою, а потім поділилася зразком з іншого або між країнами відбувався обмін подарунками.

Але оскільки відстань між регіонами досить велика, обмін інформацією та подарунками мали пройти не через одного, не через двох, а через кількох людей, перш ніж потрапити до кінцевого пункту призначення. Це дуже нагадує своєрідну соціальну мережу.

[ + – ] Намистини різняться між собою, але видно, що виготовлені вони в одній традиції

"Цей доказ вказує на найстарішу соціальну мережу з будь-коли знайдених", — наголосили дослідники.

На жаль, близько 33 000 років тому однакові намистинки перестали з'являтися. Автори дослідження припускають, що зникнення сталося через такі кліматичні зміни того часу, як сильні дощі та затоплення берегів річок, які створили бар'єр між двома регіонами. Зрештою, будь-яке спілкування між регіонами незабаром припинилося майже на 14 тисяч років.

Нагадаємо, що нещодавно в Марокко археологи натрапили на найстаріші ювелірні вироби у світі. Цими прикрасами виявилися морські черепашки, які використовувалися у вигляді намиста та браслетів близько 150 тисяч років. Дослідження зазначають, що їхнє відкриття дуже важливе для науки.