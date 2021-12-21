Найдена область мозга, отвечающая за клитор: она растет от большого количества секса

Исследователи обнаружили участки мозга, которые отвечают за реакцию на прикосновения к гениталиям женщин. Оказалось, что они более развиты у тех, кто занимается сексом чаще.

Во время исследования проводилась стимуляция клитора 20 взрослых женщин, во время которой осуществлялось сканирование мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Ученым впервые удалось нанести на карту участки мозга, которые отвечают за реакцию на прикосновение к гениталиям у женщин. По словам исследователей, эти результаты можно использовать для лечения женщин страдающих сексуальной дисфункцией, сообщает ScienceAlert.

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"До сих пор было мало информации о том, как представлены женские гениталии в соматосенсорной коре головного мозга", — говорит Кристин Хайм из университетского медицинского комплекса "Шарите" в Берлине.

Соматосенсорная кора головного мозга получает и обрабатывает информацию об ощущениях, которая исходит со всего тела. Каждая часть тела соответствует отдельной области коры головного мозга и образует репрезентативную карту. Но до сих пор было неясно, какие участки отвечают за женские гениталии.

Особый прибор

Для того, чтобы провести данное исследование, ученые выбрали 20 здоровых женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Для стимуляции клитора использовали специально разработанное круглое устройство, которое создавало легкую вибрацию.

[ + – ] Устройство для стимуляции клитора, которое использовали ученые Фото: ScienceAlert

Стимулирование клитора происходило 8 раз подряд в течении 10 секунд с 10-секундными перерывами. В результате сканирования участков мозга, ученые определили, какие именно из них отвечают за женские гениталии. Также ученые выяснили, что у женщин, которые имеют более частые сексуальные контакты, эти участки увеличены в размерах.

Больше секса — больше участок мозга

"Мы обнаружили связь между частотой полового акта и толщиной отдельных, нанесенных на карту участков. Чем больше секса, тем больше этот участок", — говорит Хайм.

Ученые говорят, что эти данные еще нужно проверить в ходе будущих исследований.

Но есть свидетельства того, что некоторые участки могут развиваться лучше в ходе приобретения большего количества знаний или ощущений. Например, у таксистов область гиппокампа, которая отвечает за пространственную память, увеличивается с каждым разом, когда водители получают больше опыта в навигации.

По словам ученых, эксперименты на животных, во время которых стимулировали гениталии крыс и мышей, также показали расширение участков мозга отвечающих за эти органы.

Напоминаем, ученые выяснили, что пустынные жуки подкупают самок оральным сексом, чтобы спариться.