Знайдено ділянку мозку, що відповідає за клітор: вона росте від великої кількості сексу

Дослідники виявили ділянки мозку, які відповідають за реакцію на дотик до геніталій жінок. Виявилося, що вони розвиненіші в тих, хто займається сексом частіше.

Під час дослідження проводилася стимуляція клітора 20 дорослих жінок, під час якої сканування мозку здійснювалося за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії. Ученим вперше вдалося нанести на карту ділянки мозку, які відповідають за реакцію на дотик до геніталій у жінок. За словами дослідників, ці результати можна використовувати для лікування жінок, які страждають від сексуальної дисфункції, повідомляє ScienceAlert.

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"Досі було мало інформації про те, як представлені жіночі геніталії у соматосенсорній корі головного мозку", — каже Крістін Хайм з університетського медичного комплексу "Шаріте" у Берліні.

Соматосенсорна кора головного мозку отримує та обробляє інформацію про відчуття, що виходить з усього тіла. Кожна частина тіла відповідає окремій ділянці кори головного мозку та утворює репрезентативну карту. Але досі було незрозуміло, які ділянки відповідають за жіночі геніталії.

Особливий прилад

Для того, щоб провести це дослідження, учені обрали 20 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Для стимуляції клітора використовували спеціально розроблений круглий пристрій, який створював легку вібрацію.

[ + – ] Пристрій для стимуляції клітора, який використовували вчені Фото: ScienceAlert

Стимулювання клітора відбувалося 8 разів поспіль протягом 10 секунд з 10-секундними перервами. У результаті сканування ділянок мозку вчені визначили, які саме з них відповідають за жіночі геніталії. Також учені з'ясували, що у жінок, які мають частіші сексуальні контакти, ці ділянки збільшені в розмірах.

Більше сексу — більша ділянка мозку

"Ми виявили зв'язок між частотою статевого акту і товщиною окремих, нанесених на карту ділянок. Чим більше сексу, тим більша ця ділянка", — говорить Хайм.

Учені кажуть, що ці дані ще потрібно перевірити під час майбутніх досліджень.

Але є свідчення того, що деякі ділянки можуть розвиватися краще під час отримання більшої кількості знань чи відчуттів. Наприклад, у таксистів ділянка гіпокампу, яка відповідає за просторову пам'ять, збільшується з кожним разом, коли водії отримують більший досвід у навігації.

За словами вчених, експерименти на тваринах, під час яких стимулювали геніталії щурів та мишей, також показали розширення ділянок мозку, які відповідають за ці органи.

Нагадуємо, учені з'ясували, що пустельні жуки підкуповують самок оральним сексом, аби спаритися.