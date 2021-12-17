Пустельні жуки підкуповують самок оральним сексом, щоб спаритися

Жуки стимулюють геніталії самок верхньощелепними щупиками. Якщо самці не подобається процес, вона може піти. При цьому самець не гнатиметься за нею, а піде шукати іншу партнерку.

Багато хто може дуже здивуватися, дізнавшись, що навіть жуки вдаються до любовних пестощів. Так, вони можуть займатися одне з одним оральним сексом, зокрема, пустельні чорнотілки Platyope mongolica, які були вперше описані в 1835 році, пише IFLS.

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Розмноження — рушійна сила, яка спонукає тварин застосовувати різні способи, аби підвищити можливість передачі своєї генетичної інформації.

Нове дослідження вчених показало, що самці P. mongolica підвищують свої шанси на спарювання, коли стимулюють геніталії самок верхньощелепними щупиками – сенсорним органом у роті.

Дослідники сподіваються, що їхня робота допоможе отримати нові відомості про еволюційне значення орального сексу в комах, що може мати ширші наслідки для вивчення статевого відбору та еволюції в цілому.

[ + – ] Монгольські порожні жуки в процесі спарювання

Сезон спарювання P. mongolica починається на початку травня. Жуки серед білого дня вибираються з підліску в пошуках пари. Потенційних партнерів досить легко виявити, оскільки самці починають переслідувати самок. Спочатку самка пручається, але якщо в неї гарний настрій, вона зупиниться і дозволить самцю наздогнати її.

Потім самці починають вступати в перший контакт із геніталіями самок. Численні спостереження показали, що повний цикл спарювання чорнотілок складається з чотирьох етапів: переслідування, оральний секс, насаджування, а потім злягання.

Що цікаво, якщо самці не подобається процес, вона може втекти, однак самець не буде за нею гнатися, а піде шукати собі іншу партнерку.

"Наше дослідження свідчить про те, що оральний статевий контакт перед настанням сполучення, є важливою фазою спарювання в P. mongolica, і відіграє істотну роль у зляганні в цілому", — розповіли вчені.

Результати дослідження показують, що навіть у таких маленьких істот, як жуків, любовні ласки можуть вплинути на успіх спарювання.

Раніше японські вчені спробували відповісти на запитання, чи люди зможуть розмножуватися на Марсі. Проблеми можуть створити як низька гравітація, що ускладнює секс, так і космічні промені, що руйнують ДНК. Внаслідок тривалого дослідження виявилося, що статеві клітини можуть зберігатися в умовах космосу до 200 років.

А ось дослідження, проведене в університеті Стокгольма, встановило, що жіночі яйцеклітини виділяють особливі речовини, які з різною силою залучають сперматозоїди різних чоловіків, що означає, що "вибір" партнера продовжується навіть після сексу і впливає на шанси завагітніти залежно від партнера.