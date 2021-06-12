Вчені довели, що люди зможуть розмножуватися на Марсі навіть без сексу

Сперму можна до 200 років зберігати в космосі і використовувати для штучного розмноження людей або тварин, довели дослідники.

Люди зможуть народжувати дітей на Марсі, не дивлячись на слабку гравітацію. До такого висновку прийшли японські вчені з Університету Яманаші, передає Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Сила тяжіння на Марсі в 2,5 рази слабкіше, ніж на Землі, що значно ускладнить заняття сексом і ставить під загрозу виживання людства у марсіанській колонії. Додаткову небезпеку становить космічна радіація, яка, на думку деяких вчених, може змінити ДНК. Побоювання розвіяли автори нового дослідження — вони виявили, що сперма може зберігатися в таких умовах до 200 років.

Команда дослідників з Японії зібрала сперму у 66 мишей, відібрала шість кращих зразків і в серпні 2013 році відправила три ампули на Міжнародну космічну станцію, а ще три зберегли приблизно в тих же умовах у місті Цукуба. У 2014 році перша коробка повернулася на Землю — вчені зафіксували позитивний результат і продовжили проект. Другий зразок відправили вченим з МКС у травні 2016 року, а останній — в червні 2019 року, майже через шість років перебування в космосі.

Фото: Science advances

Вчені отримали потомство зі сперми, яка побувала на МКС і зберігалася на Землі, але не виявили ніяких критичних відмінностей у эмбріонів. Це означає, що колоністи зможуть зберігати зразки і займатися штучним розмноженням на Марсі. Крім того, їм не потрібно везти велика кількість домашніх тварин — досить лише захопити коробки з генетичним матеріалом. Варто зазначити, що проект японців став найдовшим космічним експериментом в сфері біології.

Професор Саяка Вакаяма з університету сказала: "Було отримано багато генетично нормальних нащадків. Ці відкриття необхідні людству. Коли прийде час переселятися на інші планети, нам потрібно буде зберігати різноманітність генетичного матеріалу не тільки для людей, а й для домашніх тварин".

Раніше повідомлялося, що апарат Perseverance почав першу наукову місію в кратері Джезеро на Марсі. З його допомогою вчені NASA розраховують знайти в грунті сліди древніх мікроорганізмів.

Головний архітектор компанії ABIBOO Альфредо Муньос розповів, якими будуть марсіанські міста. За словами його словами, будівництво марсіанської столиці Нюйва може початися в 2054, а до 2100 в ньому оселяться перші колоністи. Проект складатиметься з п'яти міст з населенням до 250 тисяч чоловік в кожному.

Архітектурна компанія показала концепцію міста на Місяці з напів-надувними будівлями. У конструкції житлових приміщень автори передбачили можливість використовувати низьку силу тяжіння, наприклад, поручні для швидкого переміщення.