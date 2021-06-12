Ученые доказали, что люди смогут размножаться на Марсе даже без секса

Сперму можно до 200 лет хранить в космосе и использовать для искусственного размножения людей или животных.

Люди смогут рожать детей на Марсе, несмотря на слабую гравитацию. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Яманаши, передает Daily Mail.

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Сила притяжения на Марсе в 2,5 раза слабее, чем на Земле, что значительно осложнит занятия сексом и ставит под угрозу выживание человечества на марсианской колонии. Дополнительную опасность представляет космическая радиация, которая, по мнению некоторых ученых, может изменить ДНК. Опасения развеяли авторы нового исследования — они обнаружили, что сперма может храниться в таких условиях до 200 лет.

Команда исследователей из Японии собрала сперму у 66 мышей, отобрала шесть лучших образцов и в августе 2013 году отправила три ампулы на Международную космическую станцию, а еще три сохранили примерно в тех же условиях городе Цукуба. В 2014 году первая коробка вернулась на Землю — ученые зафиксировали положительный результат и продолжили проект. Второй образец отправили ученым с МКС в мае 2016 года, а последний — в июне 2019 года, почти через шесть лет пребывания в космосе.

Фото: Science advances

Ученые успешно вывели потомство из спермы, которая побывала на МКС и хранилась на Земле, но не обнаружили никаких критических различий у эмбрионов. Это значит, что колонисты смогут хранить образцы и заниматься искусственным размножением на Марсе. Кроме того, им не потребуется везти большое количество домашних животных — достаточно лишь захватить коробки с генетическим материалом. Стоит отметить, что проект японцев стал самым длинным космическим экспериментом в сфере биологии.

Профессор Саяка Вакаяма из университета сказала: "Было получено много генетически нормальных потомков. Эти открытия необходимы человечеству. Когда придет время переселяться на другие планеты, нам нужно будет сохранять разнообразие генетического материала не только для людей, но и для домашних животных".

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