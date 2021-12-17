Пустынные жуки подкупают самок оральным сексом, чтобы спариться, — исследование

Жуки стимулируют гениталии самок верхнечелюстными щупиками. Если самке не нравится процесс, она может уйти. При этом самец не будет за ней гнаться, а пойдет искать другую партнершу.

Многие могут весьма удивиться, узнав, что даже жуки прибегают к любовным ласкам. Да, они вполне могут заниматься друг с другом оральным сексом, в частности, пустынные чернотелки Platyope mongolica, которые были впервые описаны в 1835 году, пишет IFLS.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Размножение — движущая сила, которая побуждает животных применять разные способы, чтобы повысить вероятность передачи своей генетической информации.

Новое исследование ученых показало, что самцы P. mongolica повышают свои шансы на спаривание, когда стимулируют гениталии самок верхнечелюстными щупиками — сенсорным органом во рту.

Исследователи надеются, что их работа поможет получить новые сведения об эволюционном значении орального секса у насекомых, что может иметь более широкие последствия для изучения полового отбора и эволюции в целом.

[ + – ] Монгольские пустнные жуки в процессе спаривания

Сезон спаривания P. mongolica начинается в начале мая. Жуки средь бела дня выбираются из подлеска в поисках пары. Потенциальных партнеров достаточно легко обнаружить, так как самцы начинают преследовать самок. Сначала самка сопротивляется, но если у нее хорошее настроение, то она приостановится и позволит самцу догнать ее.

Затем самцы начинают вступать в первый контакт с гениталиями самок. Многочисленные наблюдения показали, что полный цикл спаривания чернотелок состоит из четырех этапов: преследование, оральный секс, насаживание, а затем совокупление.

Что интересно, если самке не нравится процесс, она может убежать, однако самец не будет за ней гнаться, а пойдет искать себе другую партнершу.

"Наше исследование свидетельствуют о том, что оральный половой контакт перед наступлениям соития, является важна фазой спаривания у P. mongolica, и играет существенную роль в совокуплении в целом", — рассказали ученые.

Результаты исследования показывают, что даже у таких маленьких существ, как жуков, любовные ласки могут оказать большое влияние на успех спаривания.

Ранее японские ученые попробовали ответить на вопрос, смогут ли люди размножаться на Марсе. Проблемы могут создать как низкая гравитация, осложняющая занятие сексом, так и разрушающие ДНК космические лучи. В результате продолжительного исследования оказалось, что половые клетки могут сохраняться в условиях космоса до 200 лет.

А вот исследование, проведенное в университете Стокгольма, установило, что женские яйцеклетки выделяют особые вещества, которые с разной силой привлекают сперматозоиды разных мужчин, что означает, что "выбор" партнера продолжается даже после секса и влияет на шансы забеременеть в зависимости от партнера.