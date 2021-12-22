Настоящий ад. По прогнозам 2022 год будет одним из самых жарких на Земле

Британские климатологи прогнозируют, что следующий год будет одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.

По прогнозам метеорологов из Метеорологической службы Великобритании средняя температура на планете будет примерно на 1,09 градуса по Цельсию выше доиндустриальных показателей. Хотя средняя температура будет немного ниже, чем в некоторые годы начиная с 2015-го, это будет восьмой год подряд, когда показатели превысят доиндустриальные уровни на 1 градус, сообщает Forbes.

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"Результаты прогнозов показывают, что парниковые газы нагревают планету все более быстрыми темпами", — говорит Адам Скэйф из Метеорологической службы Великобритании.

Ученые-климатологи заявили, что глобальные температуры будут расти и дальше без резкого сокращения выбросов парниковых газов, что приведет к учащению появления волн тепла и увеличению количества смертей. Также это нанесет непоправимый урон сельскому хозяйству и выращиванию культур, которые используются для производства продуктов питания.

По данным ООН, в ближайшие десятилетия урожайность сельскохозяйственных культур в мире может снизиться примерно на 30% из-за изменения климата, в то время как спрос на продукты питания вырастет на 50%.

Более высокие температуры также напрямую влияют на здоровье человека, увеличивая смертность от инсульта и инфаркта миокарда, говорит хирург Билл Фрист. Хотя в 2022 году может быть температура выше на 1,09 градуса по сравнению со средними показателями 1850-1900 годов, ожидается, что этот год будет немного холоднее, чем 2021 и 2020 годы.

[ + – ] В жаркий день в Рио-де-Жанейро люди пользуются охлаждающей станцией Фото: Bloomberg

"В основном это будет связано с природным феноменом Ла-Нинья, который формируется в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из глубин поднимается в воздух и из-за этого создается временный охлаждающий эффект", — говорит Скэйф.

По словам климатолога Дуга Смита, повышение средней глобальной температуры примерно маскирует тот факт, что во всем мире наблюдаются значительные колебания температуры.

"В некоторых местах, таких как Арктика, с доиндустриальных времен потеплело на несколько градусов", — говорит Смит.

Летом 2020 года Всемирная метеорологическая организация зафиксировала температуру +37 в сибирском городе Верхоянск, что стало рекордным показателем для арктического региона.

Напоминаем, что на недавнем климатическом саммите в Глазго мировые лидеры пытались договорится об удержании максимального роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса.

Фокус также писал о том, что в NASA спрогнозировали, когда изменения климата скажутся на урожаях.