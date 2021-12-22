Справжнє пекло. За прогнозами 2022 рік буде одним із найспекотніших на Землі

Британські кліматологи прогнозують, що наступний рік буде одним з найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень.

За прогнозами метеорологів з Метеорологічної служби Великобританії, середня температура на планеті буде приблизно на 1,09 градус за Цельсієм вище за доіндустріальні показники. Хоча середня температура буде трохи нижчою, ніж у деякі роки, починаючи з 2015-го, це буде восьмий рік поспіль, коли показники перевищать доіндустріальні рівні на 1 градус, повідомляє Forbes.

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"Результати прогнозів показують, що парникові гази нагрівають планету дедалі швидше", — говорить Адам Скейф з Метеорологічної служби Великобританії.

Учені-кліматологи заявили, що глобальні температури зростатимуть і надалі без різкого скорочення викидів парникових газів, що призведе до почастішання появи хвиль тепла та збільшення кількості смертей. Також це завдасть непоправної шкоди сільському господарству та вирощуванню культур, що використовуються для виробництва продуктів харчування.

За даними ООН, у найближчі десятиліття врожайність сільськогосподарських культур у світі може знизитися приблизно на 30% через зміну клімату, тоді як попит на продукти харчування зросте на 50%.

Вищі температури також впливають на здоров'я людини, збільшуючи смертність від інсульту та інфаркту міокарда, говорить хірург Білл Фріст. Хоча у 2022 році може бути температура вище на 1,09 градуса порівняно із середніми показниками 1850-1900 років, очікується, що цей рік буде трохи холоднішим, ніж 2021 та 2020 роки.

[ + – ] У спекотний день у Ріо-де-Жанейро люди користуються охолодною станцією Фото: Bloomberg

"В основному це буде пов'язано з природним феноменом Ла-Нінья, який формується в південній частині Тихого океану, під час якого холодна вода з глибин піднімається в повітря і через це створюється тимчасовий ефект, що охолоджує", — говорить Скейф.

За словами кліматолога Дуга Сміта, підвищення середньої глобальної температури приблизно маскує той факт, що у всьому світі спостерігаються значні коливання температури.

"У деяких місцях, таких як Арктика, з доіндустріальних часів потепліло на кілька градусів", — каже Сміт.

Влітку 2020 року Всесвітня метеорологічна організація зафіксувала температуру +37 у сибірському місті Верхоянську, що стало рекордним показником для арктичного регіону.

Нагадуємо, що на нещодавньому кліматичному саміті у Глазго світові лідери намагалися домовитись про утримання максимального зростання глобальної температури на рівні 1,5 градуса.

Фокус також писав про те, що в NASA спрогнозували, коли зміни клімату позначаться на врожаях.