Снова проблемы с запуском. Полет космического телескопа Уэбба перенесли

Из-за прогноза плохой погоды запуск самого лучшего телескопа в истории отложили с 24 на 25 декабря.

Прогноз плохой погоды стал причиной переноса старта ракеты Ariane 5 с новейшим и самым мощным телескопом имени Джеймса Уэбба на борту. Метеорологи прогнозируют на пятницу в районе космодрома Куру во Французской Гвиане сильные ливневые дожди. Но не они главная проблема. Существует опасность возникновения молний, а сильный ветер может унести ядовитые выбросы ракеты в сторону города Куру, который находится рядом с космодромом. В планах руководителей полета воспользоваться получасовым окном для запуска, которое откроется в 14.20 по Киеву 25 декабря, когда погода стабилизируется, сообщает Spaceflight Now.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Обслуживающий персонал космодрома планировал переместить ракету с телескопом на борту на территорию пускового комплекса ELA-3 на космодроме Куру уже в четверг, 23 декабря. Но из-за прогноза погоды, размещение ракеты, которое занимает около 2 часов, перенесли на пятницу, 24 декабря.

[ + – ] После выхода на орбиту, телескоп Уэбба отправится в самомтоятельное путешествие к месту своей "работы" Фото: NASA

Космический телескоп Уэбба надежно установлен в первой ступени ракеты Ariane 5 и пока находится вместе с ней в специальном ангаре. Телескоп Уэбба, который является самым дорогим космическим проектом и в то же время самым мощным телескопом на сегодня, ждал своего запуска в космос с 2007 года.

Фокус уже писал о том, что телескоп имеет огромное главное зеркало, а также самые современные научные приборы для исследования ранней истории нашей Вселенной.

Для того чтобы начать свою полноценную научную деятельность, телескопу придется преодолеть в течение месяца больше 1,5 млн км к второй точке Лагранжа. После прибытия, он еще около 5 месяцев будет настраивать свои приборы, разворачивать солнцезащитный экран и готовиться к наблюдению за далекими звездами и галактиками в течении как минимум 5 лет.