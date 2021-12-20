Заглянет в начало Вселенной. На этой неделе в космос отправится лучший телескоп в истории

24 декабря 2021 года должен состоятся запуск самого мощного космического телескопа современности – телескопа имени Джеймса Уэбба. Он начнет полноценную работу только через полгода и будет исследовать "начало" Вселенной.

На этой неделе, а именно, 24 декабря, после нескольких перенесений окончательной даты запуска из-за разных технических проблем, огромный по размерам и самый мощный космический телескоп в истории отправится в свое длительное путешествие в космос. Телескоп имени Джеймса Уэбба должен увидеть первые звезды и галактики, которые появились во Вселенной, будет изучать экзопланеты за пределами Солнечной системы и химический состав, чтобы найти там такие составляющие, как метан и вода, которые необходимы для создания жизни, сообщает The Guardian.

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Телескоп, который примерно в 100 раз мощнее знаменитого телескопа Хаббл, стоимостью 10 млрд долларов, полетит в сложенном виде внутри первой ступени ракеты Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане, Южная Америка. Ему нужно будет преодолеть примерно 1,6 млн км, чтобы достичь второй точки Лагранжа и начать полноценную работу. Полет займет около 1 месяца и еще 5 месяцев потребуется для развертывания всей конструкции и настройки научных приборов. Телескоп будет вращаться вокруг Солнца, а не вокруг Земли, как его "родственник", телескоп Хаббл.

Первые звезды и далекие планеты — главные цели

Новый телескоп должен будет увидеть свет первых звезд, которые озарили вселенную через 100-200 млн лет после Большого взрыва 13,8 млрд лет назад. Также он будет изучать атмосферы далеких экзопланет, чтобы узнать, есть ли там необходимые для жизни метан и вода.

"Этот телескоп имеет невероятный научный потенциал, чтобы расширить наши знания о Вселенной", — говорит Бет Биллер из Эдинбургского университета.

Ученые рассчитывают на как минимум 5 лет работы нового телескопа, хотя, как показывает опыт Хаббла, который находится в космосе уже более 30 лет, он может работать и дольше. После достижения пункта назначения, телескоп Уэбба развернет свой солнцезащитный экран, размером с теннисный корт, а затем развернет свои 18 шестиугольных зеркал, которые вместе составят его главное зеркало размеров в 6,5 метров в диаметре. Далее будет проведена проверка работоспособности всех приборов и он начнет свою научную деятельность.

[ + – ] Космический телескоп Уэбба будет иметь кроме главного зеркала еще и и дополнительное. у него будет 4 главных научных прибора, солнечная батарея, антенна для связи с Землей и солнцезащитный экран. Также размеры телескопа сравниваются с размерами человека, ростом в 1,8 м Фото: The Guardian

"Я надеюсь все пойдет по плану. Потому что у нас не будет возможности отправить астронавтов к телескопу для отладки приборов, ка это было в 1993 году с телескопом Хаббл", — говорит Джонатан Гарднер из NASA.

Ключ к открытию тайн Вселенной — инфракрасный свет

Учитывая размер главного зеркала, для сравнения у Хаббла оно "всего" 2,4 м в диаметре, и чувствительность его приборов, телескоп сможет увидеть самый слабый свет самых далеких объектов. Поскольку Вселенная постоянно расширяется, свет, который излучают далекие звезды и галактики, постоянно растягивается и увеличивает свою длину волны. При этом свет превращается из видимого в инфракрасный. Именно самый старый свет сможет увидеть Уэбб.

"Телескоп Уэбба будет как машина времени – он заглянет в самое далекое прошлое Вселенной", — говорит Гарднер.

Наблюдая за Вселенной в инфракрасном диапазоне, телескоп сможет увидеть, как рождаются и формируются внутри облаков космической пыли. Среди запланированных научных исследований нового телескопа – изучение далеких экзопланет, от горячих Юпитеров до каменистых планет, таких как наша Земля.

[ + – ] Как отправится телескоп Уэбба в космос и как приготовиться к своей работе, можно увидеть в этом видео

"Какой химический состав атмосфер этих планет, какая там температура, есть ли там признаки воды, что вообще там происходит и есть ли условия для создания жизни – на эти вопросы ответит телескоп Уэбба", — говорит Гарднер.

Но сначала телескоп должен выйти на орбиту, долететь до пункта назначения и настроится на работу.

Фокус уже писал о главных фактах, которые нужно знать о новом космическом телескопе имени Джеймса Уэбба.