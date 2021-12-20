Заглянет в начало Вселенной. На этой неделе в космос отправится лучший телескоп в истории
24 декабря 2021 года должен состоятся запуск самого мощного космического телескопа современности – телескопа имени Джеймса Уэбба. Он начнет полноценную работу только через полгода и будет исследовать "начало" Вселенной.
На этой неделе, а именно, 24 декабря, после нескольких перенесений окончательной даты запуска из-за разных технических проблем, огромный по размерам и самый мощный космический телескоп в истории отправится в свое длительное путешествие в космос. Телескоп имени Джеймса Уэбба должен увидеть первые звезды и галактики, которые появились во Вселенной, будет изучать экзопланеты за пределами Солнечной системы и химический состав, чтобы найти там такие составляющие, как метан и вода, которые необходимы для создания жизни, сообщает The Guardian.
Телескоп, который примерно в 100 раз мощнее знаменитого телескопа Хаббл, стоимостью 10 млрд долларов, полетит в сложенном виде внутри первой ступени ракеты Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане, Южная Америка. Ему нужно будет преодолеть примерно 1,6 млн км, чтобы достичь второй точки Лагранжа и начать полноценную работу. Полет займет около 1 месяца и еще 5 месяцев потребуется для развертывания всей конструкции и настройки научных приборов. Телескоп будет вращаться вокруг Солнца, а не вокруг Земли, как его "родственник", телескоп Хаббл.
Первые звезды и далекие планеты — главные цели
Новый телескоп должен будет увидеть свет первых звезд, которые озарили вселенную через 100-200 млн лет после Большого взрыва 13,8 млрд лет назад. Также он будет изучать атмосферы далеких экзопланет, чтобы узнать, есть ли там необходимые для жизни метан и вода.
"Этот телескоп имеет невероятный научный потенциал, чтобы расширить наши знания о Вселенной", — говорит Бет Биллер из Эдинбургского университета.
Ученые рассчитывают на как минимум 5 лет работы нового телескопа, хотя, как показывает опыт Хаббла, который находится в космосе уже более 30 лет, он может работать и дольше. После достижения пункта назначения, телескоп Уэбба развернет свой солнцезащитный экран, размером с теннисный корт, а затем развернет свои 18 шестиугольных зеркал, которые вместе составят его главное зеркало размеров в 6,5 метров в диаметре. Далее будет проведена проверка работоспособности всех приборов и он начнет свою научную деятельность.
"Я надеюсь все пойдет по плану. Потому что у нас не будет возможности отправить астронавтов к телескопу для отладки приборов, ка это было в 1993 году с телескопом Хаббл", — говорит Джонатан Гарднер из NASA.
Ключ к открытию тайн Вселенной — инфракрасный свет
Учитывая размер главного зеркала, для сравнения у Хаббла оно "всего" 2,4 м в диаметре, и чувствительность его приборов, телескоп сможет увидеть самый слабый свет самых далеких объектов. Поскольку Вселенная постоянно расширяется, свет, который излучают далекие звезды и галактики, постоянно растягивается и увеличивает свою длину волны. При этом свет превращается из видимого в инфракрасный. Именно самый старый свет сможет увидеть Уэбб.
"Телескоп Уэбба будет как машина времени – он заглянет в самое далекое прошлое Вселенной", — говорит Гарднер.
Наблюдая за Вселенной в инфракрасном диапазоне, телескоп сможет увидеть, как рождаются и формируются внутри облаков космической пыли. Среди запланированных научных исследований нового телескопа – изучение далеких экзопланет, от горячих Юпитеров до каменистых планет, таких как наша Земля.
"Какой химический состав атмосфер этих планет, какая там температура, есть ли там признаки воды, что вообще там происходит и есть ли условия для создания жизни – на эти вопросы ответит телескоп Уэбба", — говорит Гарднер.
Но сначала телескоп должен выйти на орбиту, долететь до пункта назначения и настроится на работу.
Фокус уже писал о главных фактах, которые нужно знать о новом космическом телескопе имени Джеймса Уэбба.