Загляне в початок Всесвіту. Цього тижня до космосу вирушить найкращий телескоп в історії

24 грудня 2021 року має відбутися запуск найпотужнішого космічного телескопа сучасності – телескопа імені Джеймса Вебба. Він почне повноцінну роботу лише через пів року і досліджуватиме "початок" Всесвіту.

Цього тижня, а саме, 24 грудня, після кількох перенесень остаточної дати запуску через різні технічні проблеми, величезний за розмірами і найпотужніший космічний телескоп в історії вирушить у свою тривалу подорож до космосу. Телескоп імені Джеймса Вебба має побачити перші зірки та галактики, які з'явилися у Всесвіті, вивчатиме екзопланети за межами Сонячної системи та хімічний склад, щоб знайти там такі складові, як метан та вода, які необхідні для створення життя, повідомляє The Guardian.

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Телескоп, який приблизно в 100 разів потужніший від знаменитого телескопа Хаббл, вартістю 10 млрд доларів, полетить у складеному вигляді всередині першого ступеня ракети Ariane 5 з космодрому Куру у Французькій Гвіані, Південна Америка. Йому потрібно буде подолати приблизно 1,6 млн км, щоб досягти другої точки Лагранжа та розпочати повноцінну роботу. Політ займе близько 1 місяця і ще 5 місяців знадобиться для розгортання всієї конструкції та налаштування наукових приладів. Телескоп обертатиметься навколо Сонця, а не навколо Землі, як його "родич", телескоп Хаббл.

Перші зірки та далекі планети – головні цілі

Новий телескоп повинен буде побачити світ перших зірок, які осяяли всесвіт через 100-200 млн років після Великого вибуху 13,8 млрд років тому. Також він вивчатиме атмосфери далеких екзопланет, щоб дізнатися, чи є там необхідні для життя метан та вода.

"Цей телескоп має неймовірний науковий потенціал, щоб розширити наші знання про Всесвіт", — говорить Бет Біллер з Единбурзького університету.

Учені розраховують на щонайменше 5 років роботи нового телескопа, хоча, як показує досвід Хаббла, який перебуває в космосі вже понад 30 років, він може працювати і довше. Після досягнення пункту призначення телескоп Вебба розгорне свій сонцезахисний екран, розміром з тенісний корт, а потім розгорне свої 18 шестикутних дзеркал, які разом складуть його головне дзеркало розміром 6,5 метрів у діаметрі. Далі буде проведено перевірку працездатності всіх приладів і він розпочне свою наукову діяльність.

[ + – ] Космічний телескоп Вебба матиме, крім головного дзеркала, ще й додаткове. У нього буде 4 головні наукові прилади, сонячна батарея, антена для зв'язку із Землею та сонцезахисний екран. Також розміри телескопа порівнюються з розмірами людини, зростом 1,8 м Фото: The Guardian

"Я сподіваюся, що все піде за планом. Тому що ми не матимемо можливості відправити астронавтів до телескопа для налагодження приладів, як це було в 1993 році з телескопом Хаббл", — говорить Джонатан Гарднер з NASA.

Ключ до відкриття таємниць Всесвіту — інфрачервоне світло

Враховуючи розмір головного дзеркала, для порівняння у Хаббла воно "всього" 2,4 м у діаметрі, і чутливість його приладів, телескоп зможе побачити найслабше світло найдальших об'єктів. Оскільки Всесвіт постійно розширюється, світло, яке випромінюють далекі зірки та галактики, постійно розтягується та збільшує свою довжину хвилі. При цьому світло перетворюється з видимого на інфрачервоне. Саме найстаріше світло зможе побачити Вебб.

"Телескоп Вебба буде як машина часу — він зазирне в найдавніше минуле Всесвіту", — говорить Гарднер.

Спостерігаючи за Всесвітом в інфрачервоному діапазоні, телескоп зможе побачити, як народжуються та формуються усередині хмар космічного пилу. Серед запланованих наукових досліджень нового телескопа – вивчення далеких екзопланет від гарячих Юпітерів до кам'янистих планет, таких як наша Земля.

[ + – ] Як поїде телескоп Вебба в космос і як приготуватися до своєї роботи, можна побачити в цьому відео

"Який хімічний склад атмосфер цих планет, яка там температура, чи є там ознаки води, що взагалі там відбувається і чи є умови для створення життя — на ці питання відповість телескоп Вебба", — говорить Гарднер.

Але спочатку телескоп повинен вийти на орбіту, долетіти до пункту призначення та налаштуватися на роботу.

Фокус уже писав про основні факти, які потрібно знати про новий космічний телескоп імені Джеймса Вебба.