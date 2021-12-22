Челюсть отвисла. Исследователи нашли в человеческом теле новую часть

Как отмечают ученые, впервые найденный слой жевательной мышцы помогает в стабилизации нижней челюсти.

Несмотря на то, что медики и ученые достаточно хорошо изучили человеческое тело, так или иначе, анатомия человека все равно продолжает удивлять, пишет Study finds.

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Так в ходе своего недавнего исследования швейцарские ученые открыли новый слой мышц челюсти, который до сих пор каким-то образом оставался незамеченным.

Положив пальцы на нижний край щек и сомкнув зубы, можно прочувствовать напрягающуюся жевательную мышцу. В течение многих лет врачи и ученые считали, что она состоит из двух частей: поверхностной и глубокой.

Однако как показывает новая работа ученых, на самом деле существует третий, более глубокий слой жевательной мышцы. Новая мышца прикреплена к короноидной части отростка нижней челюсти и проходит от задней части скулы. Авторы исследования из Базельского университета назвали этот третий отдел Musculus masseter pars coronidea.

Работа ученых базировалось на детальном исследовании фиксированной формалином мускулатуры челюсти, компьютерной томографии и обширном анализе участков тканей умерших людей, которые пожертвовали свои тела науке. Помимо этого эксперты также провели МРТ-сканирование живых людей.

Как отмечает ведущий автор исследования Сильвия Мезей из Базельского университета, новый отдел жевательной мышцы сильно отличается от двух других слоев своими функциями.

Недавно найденный слой помогает в стабилизации нижней челюсти. Более того, новая мышца — единственная часть жевательного аппарата, способная оттягивать нижнюю челюсть назад к ушам.

"Наше открытие поистине удивляет, так как мы считали, что человеческое тело уже полностью изучено. На самом деле оно немного похоже на открытие зоологами нового вида позвоночных", — заключил профессор Йенс Кристоф Тюрп из Базельского университета.

Напомним, что в ходе исследования, проведенного в 2020 году, ученые нашли пару ранее неизвестных слюнных желез, которые по словам экспертов, могут помочь предотвратить побочные эффекты от лучевой терапии. Что примечательно, открытия было сделано случайно, когда исследователи использовали новый метод медицинской визуализации.