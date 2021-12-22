Щелепа відвисла. Дослідники знайшли в людському тілі нову частину

Як зазначають вчені, вперше знайдений шар жувального м'яза допомагає у стабілізації нижньої щелепи.

Незважаючи на те, що медики та вчені досить добре вивчили людське тіло, так чи інакше, анатомія людини все одно продовжує дивувати, пише Study finds.

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Так, у ході свого недавнього дослідження швейцарські вчені відкрили новий шар м'язів щелепи, який досі якимось чином залишався непоміченим.

Поклавши пальці на нижній край щік і зімкнувши зуби, можна відчути жувальний м'яз, що напружується. Протягом багатьох років лікарі та вчені вважали, що він сладається з двох частин: поверхневої та глибокої.

Проте, як показує нова робота вчених, насправді існує третій, глибший шар жувального м'яза. Новий м'яз прикріплений до короноїдної частини відростка нижньої щелепи і проходить від задньої частини вилиці. Автори дослідження з університету Базельського назвали цей третій відділ Musculus masseter pars coronidea.

Робота вчених базувалася на детальному дослідженні фіксованої формаліном мускулатури щелепи, комп'ютерної томографії та обширному аналізі ділянок тканин померлих людей, які пожертвували свої тіла науці. Крім цього, експерти також провели МРТ-сканування живих людей.

Як зазначає провідна авторка дослідження Сільвія Мезей із Базельського університету, новий відділ жувального м'яза сильно відрізняється від двох інших шарів своїми функціями.

Нещодавно знайдений шар допомагає у стабілізації нижньої щелепи. Ба більше, новий м'яз — єдина частина жувального апарату, здатна відтягувати нижню щелепу назад до вух.

"Наше відкриття воістину дивує, тому що ми вважали, що людське тіло вже повністю вивчене. Насправді воно трохи схоже на відкриття зоологами нового виду хребетних", — підсумував професор Єнс Крістоф Тюрп із Базельського університету.

Нагадаємо, що в ході дослідження, проведеного в 2020 році, вчені знайшли пару раніше невідомих слинних залоз, які, за словами експертів, можуть допомогти запобігти побічним ефектам від променевої терапії. Примітно, що відкриття було зроблено випадково, коли дослідники використали новий метод медичної візуалізації.