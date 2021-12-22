Четырехлапые умники. Собаки замечают, когда вокруг них нарушаются законы Ньютона

Собаки, кажется, понимают, как должны вести себя объекты, и смотрят на них дольше, если они двигаются не так, как от них ожидают.

Ученые создали компьютерную анимацию, на которой двигаются шары. Если шары двигались сами по себе, то собаки во время эксперимента смотрели на них более пристально, чтобы понять, что происходит, сообщает New Scientist.

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Когда виртуальные шары на экране компьютера двигались сами по себе, а не в результате столкновения друг с другом, собаки смотрели на экран более пристально и при этом их зрачки расширялись.

"Это говорит о том, что животные удивлены, что мячи не двигались не так, как они ожидали", — говорит Кристоф Фельтер из Венского университета ветеринарной медицины.

"Представьте себе, что вы имеете определенное представление о физических закономерностях окружающей вас среды. И внезапно происходит то, что нарушает эти законы физики. И вы пытаетесь лучше разглядеть, что же происходит", — добавляет ученый.

Фельтер и его коллеги из Университета ветеринарной медицины, решили проверить, как собаки будут реагировать на катящиеся шары, созданные для компьютерной анимации, которые будут нарушать законы физики.

Фото: Facebook

Для эксперимента привлекли 14 собак, которым показывали движение 3D-шаров. В одном из анимированных роликов шар сначала катился к другому шару, а потом толкал его и тот начинал свое движение. Но в другом ролике первый шар не докатывался до второго шара, но тот все равно начинал свое движение самостоятельно.

Собаки дольше и пристальнее смотрели на нарушающее их ожидания движение шаров из второго ролика. При этом их зрачки постоянно расширялись.

"Это не означает, что собаки обязательно понимают физику движения, но возможно они не очень ясно представляют, как устроен мир вокруг них", — говорит Фельтер.

"Скорее всего свое понимание окружающей среды собаки строят именно на оправданных ожиданиях от действий тех или иных объектов", — предполагает ученый.

По словам Фельтера, вопрос о том, как собаки используют ​​такую неожиданную информацию, как они получили в случае с "неправильным" шаром, еще предстоит исследовать.

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