Может быть симптомом. Ученые рассказали, почему собаки кусают себя за хвост

Как отмечают исследователи, такое поведение собак в большинстве случае является нормой, однако иногда оно может свидетельствовать о некоторых проблемах со здоровьем.

Почти каждый владелец собак неоднократно задавался вопрос о том, почему его питомец гоняется за своим хвостом и кусает его, пишет Blog Petcube.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Такое поведение может быть безобидным, если собака делает это нечасто, однако в некоторых случаях это может быть симптомом того, что у вашего питомца появились проблемы со здоровьем.

Есть несколько причин, почему собаки кусают свой хвост:

1. Щенячье любопытство

Любопытные к окружающему миру щенки в восторге почти от всего, включая свой хвост. Они стремятся узнать о себе что-то новое, одновременно знакомясь с различными частями своего тела.

Также не стоит забывать, что щенки сами по себе довольно игривые существа, поэтому, когда они впервые узнают о своем хвосте, они могут рассматривать его как игрушку. Такое поведение в раннем возрасте является нормой, так что беспокоиться не о чем.

2. Ищущий внимания

Игра с хвостом также может быть способом вашей собаки привлечь к себе внимание. Многих владельцев четырехлапых забавляет, когда их питомец гоняется за хвостом, поэтому некоторые собаки могут продолжать демонстрировать такое поведение, чтобы заполучить внимание от своих хозяев.

Для некоторых собак реакция владельца служит для него неким положительным знаком, независимо от того, реагируете вы положительно или отрицательно. Такое поведение показывает, как важно выделять для своего любимца хотя бы немного времени для игр и общения.

Один из способов прекратить погоню за хвостом — никак не реагировать на такое поведение, а когда собака перестанет это делать — похвалить ее за то, что она остановилась.

3. Скука

Собакам может наскучить, когда их надолго оставляют одних, поэтому в отсутствии физической и умственной деятельности они начинают черпать энергию и настроение в погоне за хвостом.

Вы можете помочь вашей собаке высвободить энергию, добавив больше физической и умственной активности в ее повседневную рутину. Выделяйте немного времени для ежедневных прогулок со своим любимым питомцем, а разные головоломки, помогут ему развивать свои умственные способности.

4. Возраст

Из-за старости интеллект некоторых собак начинает постепенно снижаться, что может привести к определенному поведению, такому как кусание и жевание хвоста.

Такое поведение является признаком когнитивного расстройства. В таких случаях вашей собаке может понадобиться консультация ветеринара, который выпишет ему лекарства.

5. Компульсивное поведение

Подобно обсессивно-компульсивному расстройству (ОКР) у людей, некоторые собаки могут тоже страдать этим расстройством, которое иногда выражается в виде погони за хвостом.

Например, когда собака нервничает, она может кусать свой хвост, чтобы преодолеть волнение. Иногда бывает и так, что собака начинает преследовать и кусать свой хвост после травмы, чтобы успокоить боль. Из-за этого некоторые травмы могут не заживать, потому что у собаки развилось компульсивное поведение и она продолжает грызть хвост.

Есть также некоторые собаки, которые гоняются за своими хвостами, когда к ним приходят гости или когда они видят насекомых, птиц или других животных. Такое поведение проявляется из-за чрезмерного возбуждения.

6. Паразиты и аллергия

Всем владельцам собак хорошо известны маленькие вредители в виде блох и клещей, которые оккупируют хвосты четерыхлапых и мешают им нормально существовать.

Если вашу собаку укусили эти паразиты, она может постоянно грызть свой хвост. К счастью, существует множество методов борьбы с блохами и клещами.

Еще одной возможной причиной того, почему собака кусает себя за хвост, является наличие ленточных червей. Поскольку в области заднего прохода собаки возникает дискомфорт, это может провоцировать ее кусать и жевать основание хвоста.

Дерматит, воспаление кожи и аллергия также могут привести к такому поведению. Какой бы ни была аллергия, наиболее тяжелые случаи обычно случаются, когда собаке от 3 месяцев до 6 лет.

Решение проблемы

Когда такое поведение собаки никак не прекращается, нужно его остановить. Для успешного решения компульсивного поведения требуются усилия как собаки, так и ее владельца, но терпение и поддержка со стороны человека значительно облегчат путь выздоровления любой собаки.

Для начала нужно определить, какие именно причины вызывают погоню за хвостом и внимательно понаблюдать за поведением своего питомца. После определения этих триггеров нужно постараться отвлечь любимца другими действиями всякий раз, когда эти триггеры будут появляться.

Если собака и дальше будет продолжать кусать свой хвост, стоит обратиться за консультацией к ветеринару или зоопсихологу, чтобы они проверили состояние здоровья животного, и в случае каких-то проблем или заболевания назначили лечение.