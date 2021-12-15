Може бути симптомом. Учені розповіли, чому собаки кусають себе за хвіст

Як зазначають дослідники, така поведінка собак у більшості випадків є нормою, проте іноді вона може свідчити про деякі проблеми зі здоров'ям.

Майже кожен власник собак неодноразово ставив питання про те, чому його вихованець ганяється за своїм хвостом і кусає його, пише Blog Petcube.

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Така поведінка може бути невинною, якщо собака робить це нечасто, проте в деяких випадках це може бути симптомом того, що у вашого вихованця виникли проблеми зі здоров'ям.

Є кілька причин, чому собаки кусають свій хвіст:

1. Щеняча цікавість

Цікаві до навколишнього світу цуценята в захваті майже від усього, включаючи свій хвіст. Вони прагнуть дізнатися про щось нове, одночасно знайомлячись з різними частинами свого тіла.

Також не варто забувати, що цуценята самі по собі досить грайливі істоти, тому коли вони вперше дізнаються про свій хвіст, вони можуть розглядати його як іграшку. Така поведінка в ранньому віці є нормою, так що турбуватися немає про що.

2. Хто шукає уваги

Гра з хвостом також може бути способом вашого собаки привернути увагу. Багатьох власників чотирилапих бавить, коли їхній вихованець ганяється за хвостом, тому деякі собаки можуть продовжувати демонструвати таку поведінку, щоб привернути увагу своїх господарів.

Для деяких собак реакція власника служить якимось позитивним знаком, незалежно від того, реагуєте ви позитивно чи негативно. Така поведінка показує, як важливо виділяти для свого улюбленця хоча б трохи часу для ігор та спілкування.

Один із способів припинити гонитву за хвостом — ніяк не реагувати на таку поведінку, а коли собака перестане це робити — похвалити його за те, що він зупинився.

3. Нудьга

Собакам може набриднути, коли їх надовго залишають одних, тому без фізичної та розумової діяльності вони починають черпати енергію і настрій у гонитві за хвостом.

Ви можете допомогти вашому собаці вивільнити енергію, додавши більше фізичної та розумової активності в його повсякденну рутину. Виділяйте трохи часу для щоденних прогулянок зі своїм улюбленим вихованцем, а різні головоломки допоможуть йому розвивати свої розумові здібності.

4. Вік

Через старість інтелект деяких собак починає поступово знижуватися, що може призвести до певної поведінки, такої як кусання та жування хвоста.

Така поведінка є ознакою когнітивного розладу. У таких випадках вашому собаці може знадобитися консультація ветеринара, який випише йому ліки.

5. Компульсивна поведінка

Подібно до обсесивно-компульсивного розладу (ОКР) у людей, деякі собаки можуть також страждати від цього розладу, який іноді виражається у вигляді погоні за хвостом.

Наприклад, коли собака нервується, він може кусати свій хвіст, щоб подолати хвилювання. Іноді буває так, що собака починає переслідувати і кусати свій хвіст після травми, щоб заспокоїти біль. Через це деякі травми можуть не загоюватися, тому що в собаки розвинулася компульсивна поведінка і він продовжує гризти хвіст.

Є також деякі собаки, які ганяються за своїми хвостами, коли до них приходять гості, або коли вони бачать комах, птахів або інших тварин. Така поведінка проявляється через надмірне збудження.

6. Паразити та алергія

Усім власникам собак добре відомі маленькі шкідники у вигляді бліх та кліщів, які окупують хвости чотирилапих і заважають їм нормально існувати.

Якщо вашого собаку вкусили ці паразити, він може постійно гризти свій хвіст. На щастя, існує безліч методів боротьби з блохами та кліщами.

Ще однією можливою причиною того, чому собака кусає себе за хвіст, є наявність стрічкових хробаків. Оскільки в місці заднього проходу собаки виникає дискомфорт, це може провокувати його кусати та жувати основу хвоста.

Дерматит, запалення шкіри та алергія також можуть призвести до такої поведінки. Хоч би якою була алергія, найважчі випадки зазвичай трапляються, коли собаці від 3 місяців до 6 років.

Вирішення проблеми

Коли така поведінка собаки ніяк не припиняється, треба зупинити її. Для успішного вирішення компульсивної поведінки потрібні зусилля як собаки, так і його власника, але терпіння та підтримка з боку людини значно полегшать шлях одужання будь-якого собаки.

Для початку потрібно визначити, які саме причини викликають гонитву за хвостом і уважно поспостерігати за поведінкою свого вихованця. Після визначення цих тригерів потрібно постаратися відвернути улюбленця іншими діями щоразу, коли ці тригери з'являтимуться.

Якщо собака й надалі продовжуватиме кусати свій хвіст, варто звернутися за консультацією до ветеринара чи зоопсихолога, щоб вони перевірили стан здоров'я тварини, і в разі якихось проблем чи захворювання призначили лікування.