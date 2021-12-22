Чотирилапі розумники. Собаки помічають, коли навколо них порушуються закони Ньютона

Собаки, здається, розуміють, як повинні поводитися об'єкти, і дивляться на них довше, якщо вони рухаються не так, як від них очікують.

Вчені створили комп'ютерну анімацію, де рухаються кулі. Якщо кулі рухалися власними силами, то собаки під час експерименту дивилися на них уважніше, щоб зрозуміти, що відбувається, повідомляє New Scientist.

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Коли віртуальні кулі на екрані комп'ютера рухалися власними силами, а не внаслідок зіткнення друг з одним, собаки дивилися на екран уважніше і навіть їх зіниці розширювалися.

"Це говорить про те, що тварини здивовані, що м'ячі не рухалися не так, як вони очікували", — каже Крістоф Фельтер із Віденського університету ветеринарної медицини.

"Уявіть собі, що ви маєте певне уявлення про фізичні закономірності навколишнього середовища. І раптово відбувається те, що порушує ці закони фізики. І ви намагаєтеся краще розглянути, що ж відбувається", — додає учений.

Фельтер і його колеги з Університету ветеринарної медицини, вирішили перевірити, як собаки реагуватимуть на кулі, що котилися, створені для комп'ютерної анімації, які порушуватимуть закони фізики.

Фото: Facebook

Для експерименту залучили 14 собак, яким показували рух 3D-куль. В одному з анімованих роликів куля спочатку котилася до іншої кулі, а потім штовхала її і та починав свій рух. Але в іншому ролику перша куля не докочувалася до другої кулі, але та все одно починала свій рух самостійно.

Собаки довше і пильніше дивилися на рух куль, що порушували їх очікування, з другого ролика. При цьому їх зіниці постійно розширювалися.

"Це не означає, що собаки обов'язково розуміють фізику руху, але, можливо, вони не дуже ясно уявляють, як влаштований світ навколо них", — говорить Фельтер.

"Швидше за все, своє розуміння навколишнього середовища собаки будують саме на виправданих очікуваннях від дій тих чи інших об'єктів", — припускає вчений.

За словами Фельтера, питання про те, як собаки використовують таку несподівану інформацію, як вони отримали у випадку з "неправильною" кулею, ще потрібно досліджувати.

Нагадуємо, що вчені розповіли чому собаки кусають себе за хвіст. Це може бути першими ознаками проблем зі здоров'ям.