Ховербайк, автобус-поезд и электросамолет. Футуристический транспорт, который показали в этом году

Вспоминаем необычные виды транспорта, которые изобрели в 2021 году: электрический самолет, летающий мотоцикл, поезд-автобус и реактивный велосипед.

Птица-самолет: электрический самолет Macrobat

Под конец 2021 года конструкторы из южноафриканского стартапа Phractyl презентовали проект электрического самолета Macrobat с "птичьими лапами" вместо шасси и подвижными крыльями. Во время взлета "лапы" и крылья поднимают пропеллеры вверх на уровень 45 градусов, отклоняя корпус вместе с кабиной назад, насколько позволяет длина подвижного хвоста. В воздухе Macrobat складывает и убирает "птичьи шасси", чтобы снизить сопротивление. По словам авторов проекта, Macrobat можно пилотировать дистанционно или вручную из кабины. Одноместная конструкция может разгоняться до 180 км/ч. Запас хода рассчитан на 150 км при максимальной полезной нагрузке 150 кг.

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[ + – ] Macrobat можно пилотировать дистанционно или вручную из кабины

• "Птичьи шасси" нужны, чтобы обеспечить высокую проходимость для разгона на неровной поверхности африканских саванн

• Электросамолет предназначен для воздушных путешествий, экстренной доставки медицинских средств, осмотра сельскохозяйст­венных угодий

Летающий мотоцикл Xturismo

В октябре японская компания ALI Technologies презентовала "летающий мотоцикл" Xturismo, способный разгоняться до 100 км/ч и парить в воздухе до 40 мин. Ховербайк работает на двигателе внутреннего сгорания и электромоторах. "Мотоцикл" рассчитан на одного человека. Его масса составляет до 300 кг. Во время презентации ховербайк поднялся на несколько метров над землей и совершил полет продолжительностью около полутора минут. Поддерживать равновесие и выполнять маневры на "мотоцикле" возможно благодаря шести вспомогательным винтам. Для этого японская компания применила технологию, опробованную в дронах.

[ + – ] Ховербайк Xturismo работает на двигателе внутреннего сгорания и электромоторах

• "Летающий мотоцикл" стоит $682 тыс.

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Реактивный велосипед придумали на Тайване

Тайванец Ван Нан с детства мечтал сесть за штурвал реактивного самолета, но не сложилось. Этой осенью он подкорректировал свою мечту и сел на велосипед с турбореактивным двигателем, который собрал сам. У транспорта прочная конструкция с рамой из карбона и алюминия, способная выдержать 200 кг веса, а также прочные шины. Вместо топливного бака экспериментатор использовал обычную бутылку. В сентябре тайванец опробовал свое изобретение, "пролетев" 30 сек. со скоростью 133 км/ч.

[ + – ] Вместо топливного бака экспериментатор использовал обычную бутылку

• Ван Нан собрал чудо-транспорт за три недели, потратив на приобретение и установку двигателя $12 тыс.

Автобус-поезд из Японии

Технологическая новинка из Японии — состав, который может ездить и по дороге, и по рельсам. Так называемый автобус-поезд начнет курсировать между префектурами Токусима и Коти уже с 25 декабря. Новый вид транспорта может перевозить одновременно до 23 пассажиров и передвигаться с максимальной скоростью 80 км/ч.

[ + – ] Состав может ездить и по дороге, и по рельсам

• Для движения по железной дороге у автобуса есть стальные колесные пары

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