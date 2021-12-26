Ховербайк, автобус-потяг та електролітак. Футуристичний транспорт, який показали цього року

Згадуємо незвичайні види транспорту, які винайшли у 2021 році: електричний літак, літальний мотоцикл, потяг-автобус та реактивний велосипед.

Птах-літак: електричний літак Macrobat

Під кінець 2021 року конструктори з південноафриканського стартапу Phractyl презентували проєкт електричного літака Macrobat з "пташиними лапами" замість шасі та рухомими крилами. Під час зльоту "лапи" та крила піднімають пропелери вгору на рівень 45 градусів, відхиляючи корпус разом із кабіною назад, наскільки дозволяє довжина рухомого хвоста. У повітрі Macrobat складає та прибирає "пташині шасі", щоб знизити опір. За словами авторів проєкту, Macrobat можна пілотувати дистанційно чи вручну із кабіни. Одномісна конструкція може розганятися до 180 км/год. Запас ходу розрахований на 150 км за максимального корисного навантаження 150 кг.

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[ + – ] Macrobat можна пілотувати дистанційно або вручну з кабіни.

• "Пташині шасі" потрібні, щоб забезпечити високу прохідність для розгону на нерівній поверхні африканських саван

• Електролітак призначений для повітряних подорожей, екстреної доставки медичних засобів, огляду сільськогосподарських угідь

Літальний мотоцикл Xturismo

У жовтні японська компанія ALI Technologies презентувала "літальний мотоцикл" Xturismo, здатний розганятися до 100 км/год і ширяти в повітрі до 40 хв. Ховербайк працює на двигуні внутрішнього згоряння та електромоторах. "Мотоцикл" розрахований на одну особу. Його вага становить до 300 кг. Під час презентації ховербайк піднявся на кілька метрів над землею та здійснив політ тривалістю близько півтори хвилини. Підтримувати рівновагу та виконувати маневри на "мотоциклі" можливо завдяки шести допоміжним гвинтам. Для цього японська компанія застосувала технологію, випробувану у дронах.

[ + – ] Ховербайк Xturismo працює на двигуні внутрішнього згоряння та електромоторах.

• "Літальний мотоцикл" коштує $682 тис.

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• Одне з можливих застосувань ховербайку – рятувальні операції на воді.

Реактивний велосипед вигадали на Тайвані

Тайванець Ван Нан змалку мріяв сісти за штурвал реактивного літака, але не склалося. Цієї осені він підкоригував свою мрію і сів на велосипед із турбореактивним двигуном, який зібрав сам. У транспорту міцна конструкція з рамою з карбону та алюмінію, здатна витримати 200 кг ваги, а також міцні шини. Замість паливного бака експериментатор використав звичайну пляшку. У вересні тайванець випробував свій винахід, "пролетівши" 30 сек зі швидкістю 133 км/год.

[ + – ] Замість паливного бака експериментатор використав звичайну пляшку.

• Ван Нан зібрав диво-транспорт за три тижні, витративши на придбання та встановлення двигуна $12 тис.

Автобус-потяг з Японії

Технологічна новинка з Японії — склад, який може їздити і дорогою, і рейками. Так званий автобус-потяг почне курсувати між префектурами Токусіма та Коті вже з 25 грудня. Новий вид транспорту може перевозити одночасно до 23 пасажирів та пересуватися з максимальною швидкістю 80 км/год.

[ + – ] Склад може їздити і дорогою, і рейками.

• Для руху залізницею автобус має сталеві колісні пари

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• Щоб перебудуватися з дороги на залізничне полотно, водієві потрібно 15 сек.