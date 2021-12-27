Обвиняет с точностью в 97%. Китайские ученые создали цифрового робота-прокурора

Разработчики уверяют, что новая технология позволит в разы снизить нагрузку на прокуроров. Уже сейчас роботы успешно выносят обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям в стране.

В лаборатории управления большими данными и знаниями Китайской академии наук заявили о создании первой в мире машины, которая может обвинять людей в преступлениях с помощью искусственного интеллекта. При этом точность обвинений на основе устного описания дела составляет свыше 97%, сообщает издание The Korea Times.

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Изобретение уже было протестировано Народной прокуратурой Шанхая Пудун, крупнейшей и самой загруженной районной прокуратурой страны.

Ведущий научный сотрудник проекта профессор Ши Юн утверждает, что эта технология может снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволяя им сосредоточиться на более сложных задачах.

"Система может в определенной степени заменить прокуроров. Но все существующие инструменты искусственного интеллекта имеют ограниченную роль, потому что они не участвуют в процессе принятия решений о предъявлении обвинений и вынесении приговоров", – утверждает ученый. Он подчеркивает, что применение технологий искусственного интеллекта в правоохранительных органах растет во всем мире. Некоторые немецкие прокуроры использовали технологии искусственного интеллекта, такие как распознавание изображений и цифровую судебную экспертизу, для повышения скорости и точности обработки дел.

Китайские прокуроры были первыми, кто начал использовать ИИ еще в 2016 году, известный как Система 206. Он может оценить силу доказательств, условия ареста и то, насколько подозреваемый считается опасным для общества.

[ + – ] Новая программа уже была протестирована Народной прокуратурой Шанхая Пудун Фото: Hanlire

ИИ-прокурор, разработанный командой Ши, может работать на настольном компьютере. Для каждого подозреваемого он будет выдвигать обвинение на основе 1000 "черт", полученных из текста описания дела, созданного человеком, большинство из которых слишком мелкие или абстрактные, чтобы иметь смысл для людей. Система 206 затем оценит доказательства.

Машина была "обучена" на более чем 17 000 дел с 2015 по 2020 год. На данный момент она может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям Шанхая. Это мошенничество с кредитными картами, азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, создание препятствий для выполнения служебных обязанностей, кража, мошенничество и "ссоры и провоцирование неприятностей".

Ши и его коллеги заявили, что прокурор ИИ вскоре станет более влиятельным благодаря обновлениям. Он сможет распознать менее распространенные преступления и предъявить несколько обвинений одному подозреваемому.

Некоторые правоохранители уже выразили опасения и сомнения в реальной эффективности машины.

"Точность 97% может быть высокой с технологической точки зрения, но всегда будет вероятность ошибки. Кто возьмет на себя ответственность, когда это произойдет? Прокурор, машина или разработчик алгоритма?", – поинтересовался прокурор города Гуанчжоу, попросив не называть своего имени. Он также добавил, что большинство прокуроров не хотят, чтобы компьютерные ученые "вмешивались" в судебное решение.

Другая проблема заключается в том, что прокурор ИИ мог предъявить обвинение только на основании своего предыдущего опыта. Он не мог предвидеть общественную реакцию на дело в меняющейся социальной среде.

"ИИ может помочь обнаружить ошибку, но он не заменит человека при принятии решения", – уверен прокурор.

Напомним, британский робот-гумманоид Амека (Ameca) схватил человека за руку, реагируя на прикосновение. Этот момент попал на видео, которое стало вирусным в Сети.