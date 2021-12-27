Звинувачує з точністю 97%. Китайські вчені створили цифрового робота-прокурора

Розробники запевняють, що нова технологія дозволить знизити навантаження на прокурорів. Вже зараз роботи успішно виносять звинувачення щодо восьми найбільш поширених злочинів у країні.

У лабораторії управління великими даними та знаннями Китайської академії наук заявили про створення першої у світі машини, яка може звинувачувати людей у злочинах за допомогою штучного інтелекту. При цьому точність звинувачень на основі усного опису справи становить понад 97%, повідомляє видання The Korea Times.

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Винахід уже був протестований Народною прокуратурою Шанхаю Пудун, найбільшою і найзавантаженішою районною прокуратурою країни.

Провідний науковий співробітник проекту професор Ші Юн стверджує, що ця технологія може знизити повсякденне навантаження на прокурорів, дозволяючи їм зосередитись на складніших завданнях.

"Система може певною мірою замінити прокурорів. Але всі існуючі інструменти штучного інтелекту мають обмежену роль, тому що вони не беруть участь у процесі ухвалення рішень щодо пред'явлення звинувачень та винесення вироків", – стверджує вчений. Він наголошує, що застосування технологій штучного інтелекту у правоохоронних органах зростає у всьому світі.Наприклад, деякі німецькі прокурори використовували технології штучного інтелекту, такі як розпізнавання зображень та цифрову судову експертизу для підвищення швидкості та точності обробки справ.

Китайські прокурори були першими, хто почав використовувати ШІ ще у 2016 році, відомий як Система 206. Він може оцінити силу доказів, умови арешту та те, наскільки підозрюваний вважається небезпечним для суспільства.

[ + – ] Нову програму вже протестувала Народна прокуратура Шанхай Пудун Фото: Hanlire

ШІ-прокурор, розроблений командою Ші, може працювати на настільному комп'ютері. Для кожного підозрюваного він висуватиме звинувачення на основі 1000 "рис", отриманих з тексту опису справи, створеної людиною, більшість з яких занадто несуттєві або абстрактні, щоб мати сенс для людей. Система 206 потім оцінить докази.

Машина була "навчена" більш ніж на 17 000 справ з 2015 по 2020 рік. На даний момент вона може ідентифікувати та висувати звинувачення у восьми найбільш поширених злочинах Шанхая. Це шахрайство з кредитними картками, азартні ігри, небезпечне водіння, навмисне завдання травм, створення перешкод для виконання службових обов'язків, крадіжка, шахрайство і "сварки та провокування неприємностей".

Ші та його колеги заявили, що прокурор ШІ незабаром стане більш впливовим завдяки оновленням. Він зможе розпізнати менш поширені злочини та пред'явити кілька звинувачень одному підозрюваному.

Деякі правоохоронці вже висловили побоювання та сумніви щодо реальної ефективності машини.

"Точність 97% може бути високою з технологічної точки зору, але завжди буде ймовірність помилки. Хто візьме на себе відповідальність, коли це станеться? Прокурор, машина чи розробник алгоритму?", – поцікавився прокурор міста Гуанчжоу, попросивши не називати свого імені. Він також додав, що більшість прокурорів не хочуть, щоб комп'ютерні вчені "втручалися" у судові рішення.

Інша проблема полягає в тому, що прокурор зі штучним інтелектом міг звинуватити лише на підставі свого попереднього досвіду. Він не міг передбачати суспільну реакцію на справу в мінливому соціальному середовищі.

"ШІ може допомогти виявити помилку, але вона не замінить людину при ухваленні рішення", – упевнений прокурор.

Нагадаємо, британський робот-гумманоїд Амека (Ameca) схопив людину за руку, реагуючи на дотик. Цей момент потрапив на відео, що стало вірусним у Мережі.