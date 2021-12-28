Под Амстердамом нашли форт императора Калигулы: его отыскали по именным бочкам вина

В Нидерландах обнаружили крепость, которая стала форпостом для вторжения римлян в Британию в 43 году нашей эры.

Ученые считают, что укрепленный лагерь, в котором жили тысячи римских легионеров использовал император Клавдий во время завоевания Британии в 43 г. н.э. Сам же форт основал его предшественник император Калигула, который ставил своей целью также присоединить Британские острова к Римской империи. Раньше считалось, что недалеко от Амстердама находилось два небольших укрепленных лагеря, но новое исследование показывает, что один из них был большой крепостью площадью 11 гектаров, сообщает The Guardian.

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Форт для вторжения в Британию: успешного и не очень

По словам ученых, римский легион численностью от 5 до 6 тысяч человек находился в форте в 30 километрах от Амстердама, в регионе под названием Велзен, на берегу реки Ор-Эй, притоке Рейна.

Археолог Арьен Босман утверждает, что это была самая северная крепость римлян в Европе. Она была построена для защиты от нападения германских племен и для подготовки вторжения в Британию императором Калигулой (12-41 гг. н.э.). Он начал подготовку к завоеванию Британии в 40 году, чтобы повторить успешную высадку Юлия Цезаря на Британских островах. Но его целью было покорение всей Британии.

"Мы точно знаем, что Калигула был здесь. Мы обнаружили его инициалы на остатках деревянных бочек для вина", — говорит Босман.

Калигула не смог осуществить свой план, так его убили в 41 году нашей эры. Его преемник, император Клавдий расширил и укрепил военный лагерь, чтобы в 43 году успешно высадиться в Британии. Летом 43 года Клавдий высадился на южном берегу современной Англии и в течении трех лет покорил большую часть Британии. Она стала частью Римской империи.

"Этот форт выполнял не только функцию подготовительного лагеря для вторжения в Британию, но и защищал границу империи от вторжения германцев", — говорит Босман.

[ + – ] Римский форт. Иллюстрация Фото: wikipedia

История обнаружения форта

Впервые о существовании римского форта в Вельзене, на севере Ниделандов заговорили в 1945 году, когда местные школьники нашли остатки глиняной посуды в заброшенном немецком противотанковом окопе.

Раскопки здесь проводили в течении 50-х, 60-х и 70-х лет прошлого века. Только в 1997 году Босман и его коллеги обнаружили римские рвы, стены и ворота крепости. Тогда было принято решение считать это лагерь небольшим укреплением, которое использовали римляне с 39 по 47 год н.э. Стоит вспомнить о том, что еще в 1972 году недалеко был обнаружен более ранний небольшой форт, который использовали римляне с 15 по 30 год.

Это не маленький лагерь, а большая крепость

Десятки лет ученые считали, что расположенные на расстоянии всего в несколько сотен метров укрепления были лишь небольшими лагерями римских легионеров площадью всего один или два гектара. И только сейчас ученые, в результате новых раскопок, выяснили, что обнаруженный в 90-х годах форт на самом деле представлял собой большую крепость площадью 11 гектаров.

"Здесь обнаружено большое количество оружия, которое принадлежало легионерам. Но даже 11 га – это слишком мало для разрешения легиона из 5 или 6 тысяч человек. Мы пока не знаем, где этот форт заканчивался на севере, поэтому считаем, что его настоящие размеры намного больше", — говорит Босман.

По словам археологов, этот форт римляне оставили в 47 году нашей эры, после того, как император Клавдий приказал свои войскам отступить за Рейн. Римская оккупация Британии закончилась примерно в 410 году нашей эры, когда империя начала постепенно разваливаться на части.

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