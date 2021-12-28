Під Амстердамом знайшли форт імператора Калігули: його знайшли за іменними діжками вина

У Нідерландах знайшли фортецю, яка стала форпостом для вторгнення римлян у Британію в 43 році нашої ери.

Учені вважають, що укріплений табір, в якому жили тисячі римських легіонерів, використав імператор Клавдій під час завоювання Британії в 43 р. н. е. Сам же форт заснував його попередник імператор Калігула, який ставив за мету також приєднати Британські острови до Римської імперії. Раніше вважалося, що неподалік Амстердама було два невеликі укріплені табори, але нове дослідження показує, що один із них був великою фортецею площею 11 гектарів, повідомляє The Guardian.

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Форт для вторгнення в Британію: успішного та не дуже

За словами вчених, римський легіон чисельністю від 5 до 6 тисяч людей знаходився у форті за 30 кілометрів від Амстердама, у регіоні під назвою Велзен, на березі річки Ор-Ей, притоці Рейна.

Археолог Арьєн Босман стверджує, що це була найпівнічніша фортеця римлян у Європі. Вона була побудована для захисту від нападу німецьких племен і для підготовки вторгнення в Британію імператором Калігулою (12-41 рр. н. е.). Він розпочав підготовку до завоювання Британії у 40 році, щоб повторити успішну висадку Юлія Цезаря на Британських островах. Але його метою було підкорення всієї Британії.

"Ми точно знаємо, що Калігула був тут. Ми знайшли його ініціали на рештках дерев'яних бочок для вина", — говорить Босман.

Калігула не зміг здійснити свій план, так його вбили в 41 році нашої ери. Його наступник, імператор Клавдій розширив і зміцнив військовий табір, щоб у 43 році успішно висадитися в Британії. Влітку 43 року Клавдій висадився на південному березі сучасної Англії і протягом трьох років підкорив більшу частину Британії. Вона стала частиною Римської імперії.

"Цей форт здійснював не лише функцію підготовчого табору для вторгнення в Британію, а й захищав кордон імперії від вторгнення німців", — говорить Босман.

[ + – ] Римський форт. Ілюстрація Фото: wikipedia

Історія виявлення форту

Уперше про існування римського форту у Вельзені, на півночі Ніделандів заговорили в 1945 році, коли місцеві школярі знайшли залишки глиняного посуду в занедбаному німецькому протитанковому окопі.

Розкопки тут проводили протягом 50-х, 60-х і 70-х років минулого століття. Лише в 1997 році Босман і його колеги знайшли римські рови, стіни та ворота фортеці. Тоді було ухвалено рішення вважати цей табір невеликим зміцненням, яке використовували римляни з 39 до 47 року н. е. Варто згадати про те, що ще в 1972 році недалеко був знайдений ранній невеликий форт, який використовували римляни з 15 по 30 рік.

Це не маленький табір, а велика фортеця

Десятки років учені вважали, що розташовані на відстані всього кілька сотень метрів укріплення були лише невеликими таборами римських легіонерів площею всього один або два гектари. І тільки зараз учені, внаслідок нових розкопок, з'ясували, що виявлений у 90-х роках форт насправді був великою фортецею площею 11 гектарів.

"Тут виявлено велику кількість зброї, яка належала легіонерам. Але навіть 11 га — це замало для дозволу легіону з 5 або 6 тисяч людей. Ми поки що не знаємо, де цей форт закінчувався на півночі, тому вважаємо, що його справжні розміри набагато більші", — Каже Босман.

За словами археологів, цей форт римляни залишили в 47 році нашої ери, після того, як імператор Клавдій наказав своїм військам відступити за Рейн. Римська окупація Британії закінчилася приблизно в 410 році нашої ери, коли імперія почала поступово розвалюватися на частини.

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