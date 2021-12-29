Спрей от Covid-19. Начинаются клинические испытания нового средства от коронавируса

В Австралии в ближайшее время начнется испытание препарата гепарин, который разжижает кровь, в качестве блокиратора заражения коронавирусом клеток человека в носу.

Ученые хотят проверить, сможет ли гепарин, который используется для разжижения крови, предотвратить заражение человека Covid-19. Препарат будут вводить в виде назального спрея, и он сможет, как полагают ученые, блокировать вирус, чтобы тот не заразил клетки в носу человека, сообщает New Atlas.

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По словам ученых из Мельбурнского университета, первоначальное заражение вирусом SARS-CoV-2 происходит в носу человека с помощью молекулы гепарансульфат. Шиповидный белок вируса связывается с гепарансульфатом, что увеличивает его способность взаимодействовать с рецепторами АПФ2 человека, которые являются точкой входа в клетку коронавирусов. И это приводит к инфицированию клеток человека.

"Гепарин молекулярно очень похож на гепарансульфат и он может нейтрализовать частицы SARS-CoV-2 при введении непосредственно в клетки носа", — говорит Гэри Андерсон из Мельбурнского университета.

Масштабные испытания на людях начнутся в австралийском штате Виктория. Назальный спрей будут использовать люди, в семьях которых появились зараженные коронавирусом. Каждый участник испытания должен будет делать по два впрыскивания три раза в день.

Ученые хотят выяснить предотвращает ли спрей заражение коронавирусом у здоровых людей, которые находятся рядом с зараженными. Последним также предложат использовать спрей, так как ученые хотят узнать снижает ли гепарин способность к передаче инфекции.

По словам Андерсона, данный назальный спрей должен быть эффективным для блокировки всех известных штаммов Covid-19, в том числе и штамма Омикрон. Этот эксперимент будет длится полгода и во второй половине 2022-го станет понятно, насколько эффективен спрей для предотвращения заражения коронавирусом, говорят ученые.

По словам ученых, назальный спрей не является альтернативой вакцинации.

"Мы надеемся, что препарат покажет свою эффективность и поможет защитить тех, кто наиболее уязвим к тяжелой форме Covid-19, а также предотвратит дальнейшую передачу болезни", — говорит Андерсон.

Фокус уже писал о том, что пандемия COVID-19 заканчивается, ведь смертность от коронавируса во всем мире снизилась до минимума.