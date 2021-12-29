Спрей від Covid-19. Починаються клінічні випробування нового засобу від коронавірусу

В Австралії найближчим часом розпочнеться випробування препарату гепарин, який розріджує кров, як блокатор зараження коронавірусом клітин людини в носі.

Учені хочуть перевірити, чи зможе гепарин, який використовується для розрідження крові, запобігти зараженню людини Covid-19. Препарат будуть вводити у вигляді назального спрею, і він зможе, як вважають учені, блокувати вірус, щоб той не заразив клітини в носі людини, повідомляє New Atlas.

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За словами вчених із Мельбурнського університету, первісне зараження вірусом SARS-CoV-2 відбувається в носі людини за допомогою молекули гепарансульфат. Шипоподібний білок вірусу зв'язується з гепарансульфатом, що збільшує його здатність взаємодіяти з рецепторами АПФ2 людини, які є точкою входу у клітину коронавірусів. І це призводить до інфікування клітин людини.

"Гепарин молекулярно дуже схожий на гепарансульфат і він може нейтралізувати частки SARS-CoV-2 при введенні безпосередньо в клітини носа", — говорить Гері Андерсон з університету Мельбурна.

Масштабні випробування на людях розпочнуться в австралійському штаті Вікторія. Назальний спрей використовуватимуть люди, у сім'ях яких з'явилися заражені коронавірусом. Кожен учасник випробування повинен робити по два впорскування тричі на день.

Учені хочуть з'ясувати, чи запобігає спрей зараженню коронавірусом у здорових людей, які перебувають поруч із зараженими. Останнім також запропонують використовувати спрей, тому що вчені хочуть дізнатися, чи зменшує гепарин здатність до передачі інфекції.

За словами Андерсона, цей назальний спрей має бути ефективним для блокування всіх відомих штамів Covid-19, зокрема штаму Омікрон. Цей експеримент триватиме пів року і в другій половині 2022-го стане зрозумілим, наскільки ефективним є спрей для запобігання зараженню коронавірусом, кажуть учені.

За словами вчених, назальний спрей не є альтернативою вакцинації.

"Ми сподіваємося, що препарат покаже свою ефективність і допоможе захистити тих, хто найбільш вразливий до важкої форми Covid-19, а також запобігатиме подальшій передачі хвороби", — говорить Андерсон.

Фокус уже писав про те, що пандемія COVID-19 закінчується, адже смертність від коронавірусу у всьому світі знизилася до мінімуму.