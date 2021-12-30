Дворцовые тайны Англии: ученые выяснили, убивал ли король Ричард III "принцев из Тауэра"

Одной из главных загадок в английской истории является исчезновение племянников, и претендентов на королевский престол, короля Англии Ричарда III. Считалось, что король их убил, но новое исследование говорит об обратном.

Король Англии Ричард III занял трон после смерти своего брата Эдуарда IV в 1483 году. Он пробыл королем всего 2 года и погиб в битве при Босворте в 1485-м. Ричард III из династии Йорков, был последним представителем мужской линии Плантагенетов на английском престоле. После него королями были представители династии Тюдоров. Чтобы стать королем Англии Ричард III объявил своих племянников, детей Эдуарда IV, незаконнорожденными и отправил их в лондонский Тауэр. Представители Тюдоров впоследствии заявили, что король убил двоих сыновей предыдущего короля, чтобы те не смогли оспорить его право на трон. Эту версию также популяризировал и Уильям Шекспир. Но новое исследование предполагает, что Ричард III, возможно, не убивал своих племянников, а вместо этого отправил их жить в сельскую глубинку, сообщает Daily Mail.

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Принцы из Тауэра

[ + – ] Король Англии Ричард III Фото: wikipedia

Заточенных в Тауэре детей короля Эдуарда IV впоследствии окрестили "принцами из Тауэра". Сотни лет историки считали, что 12-летнего Эдуарда V и его брата, 9-летнего Ричарда, герцога Йоркского, убил их дядя Ричард III. Но теперь исследователи полагают, что вместо этого Эдуарду V разрешили жить тайно под вымышленным именем в деревне в графстве Девон. Эксперты говорят, что там он, возможно, жил под именем Джон Эванс. Одной из причин так считать стало редкое изображение Эдуарда V, которое нашли в местной церкви. Историки пришли к выводу, что мать племянников Ричарда III Елизавета Вудвилл заключила тайную сделку с королем, чтобы тот позволил наследнику престола Эдуарду V жить.

Брат Ричарда III, Эдуард IV, неожиданно умер в 1483 году. Ричард стал лордом-протектором до того момента, пока не объявят королем 12-летнего Эдуарда V. Но Ричард сам решил занять английский престол и заточил двоих племянников в лондонском Тауэре, перед этим объявив их незаконнорожденными детьми предыдущего короля. Более 500 лет считалось, что король убил и Эдуарда V и его брата Ричарда. Теперь ученые считают, что братьев не убивали.

[ + – ] Изображение Эдуарда V в сельской церкви Фото: Daily Mail

Тайная сделка

Историк Филипп Лэнгли и его коллеги исследовав средневековые документы пришли к выводу, что существовала тайная сделка между Ричардом III и матерью его племянников Елизаветой Вудвилл, в результате которой Эдуард V смог жить под именем Джон Эванс.

Доказательством этой теории стали находки в церкви Святого Матфея в деревне Колдридж, где ученые обнаружили королевский символы династии Йорков, а также изображение Джона Эванса и Эдуарда V, которые скорее всего являются одним и тем же человеком.

[ + – ] Изображение Джона Эванса в той же церкви Фото: Daily Mail

По словам Джона Дайка, одного из авторов исследования, один из принцев доживал свой век в сельской глубинке. Ему разрешили это сделать при условии, что он будет хранить молчание. Даже будущий король Англии из династии Тюдор Генрих VII, который был женат на дочери короля Эдуарда IV, также знал об этом, ведь его жена была сестрой якобы убитых принцев.

Историки говорят, что до сих пор нет убедительных доказательств причастности Ричарда III к убийству. И вообще убийства возможно и не было. В последний раз мальчиков видели во дворе Тауэра летом 1483 года, после чего они исчезли. Только через 200 лет были обнаружены их скелеты, которые хранятся теперь Вестминстерском аббатстве, но провести анализ останков ученым не разрешают.

[ + – ] Церковь, которую построил Джон Эванс Фото: Daily Mail

Церковь и ее тайные символы

Но исследователи считают, что документальный след, который их привел в графство Девон, явно свидетельствует в пользу того, что Джон Эванс и был выжившим наследником престола Эдуардом V. Часовня в местной церкви, которую построил Джон Эванс в 1511 году, наполнена разными королевскими символами династии Йорков, а также там находится изображение похожего на святого Эдуарда V.

Есть только два подобных изображения, и одно из них находится в Кентерберийском соборе. Поэтому еще одной причиной провести параллель между Джоном Эвансом и Эдуардом V был вопрос: "Что делает это изображение в церкви в сельской глуши", — говорит Дайк.

Ученые считают, что таким образом, несостоявшийся король хотел отправить сообщение будущим поколения, чтобы раскрыть тайну своего исчезновения.

Напоминаем, что ученые нашли редкий артефакт Анны Болейн, обезглавленной королем Генрихом VIII. После казни своей жены, король избавился от всех ее вещей, но этот предмет чудом сохранился.