Палацові таємниці Англії: вчені з'ясували, чи вбивав король Річард III "принців із Тауера"

Однією з головних загадок в англійській історії є зникнення племінників і претендентів на королівський престол короля Англії Річарда III. Вважалося, що король їх убив, але нове дослідження свідчить про протилежне.

Король Англії Річард III зайняв трон після смерті свого брата Едуарда IV у 1483 році. Він пробув королем лише 2 роки та загинув у битві при Босворті 1485-го. Річард III із династії Йорків був останнім представником чоловічої лінії Плантагенетів на англійському престолі. Після нього королями були представники династії Тюдорів. Щоб стати королем Англії, Річард III оголосив своїх племінників, дітей Едуарда IV, незаконнонародженими та відправив їх у лондонський Тауер. Представники Тюдорів згодом заявили, що король убив двох синів попереднього короля, щоб вони не змогли оскаржити його право на трон. Цю версію також популяризував і Вільям Шекспір. Але нове дослідження припускає, що Річард III, можливо, не вбивав своїх племінників, а натомість відправив їх жити в сільську глушину, повідомляє Daily Mail.

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Принци з Тауера

[ + – ] Король Англії Річард III Фото: wikipedia

Ув'язнених у Тауері дітей короля Едуарда IV згодом охрестили "принцами з Тауера". Сотні років історики вважали, що 12-річного Едуарда V та його брата, 9-річного Річарда, герцога Йоркського, убив їхній дядько Річард III. Але тепер дослідники вважають, що натомість Едуарду V дозволили жити таємно під вигаданим ім'ям у селі в графстві Девон. Експерти кажуть, що він там, можливо, жив під ім'ям Джон Еванс. Однією з причин цього було рідкісне зображення Едуарда V, яке знайшли в місцевій церкві. Історики дійшли висновку, що мати племінників Річарда III Єлизавета Вудвілл уклала таємну угоду з королем, щоб той дозволив спадкоємцю престолу Едуарду V жити.

Брат Річарда III, Едуард IV, несподівано помер у 1483 році. Річард став лордом-протектором до того моменту, поки не оголосять королем 12-річного Едуарда V. Але Річард сам вирішив зайняти англійський престол і ув'язнив двох племінників у лондонському Тауері, перед цим оголосивши їх незаконнонародженими дітьми попереднього короля. Понад 500 років вважалося, що король убив Едуарда V та його брата Річарда. Наразі вчені вважають, що братів не вбивали.

[ + – ] Зображення Едуарда V у сільській церкві Фото: Daily Mail

Таємна угода

Історик Філіп Ленглі та його колеги, дослідивши середньовічні документи, дійшли висновку, що існувала таємна угода між Річардом III та матір'ю його племінників Єлизаветою Вудвілл, у результаті якої Едуард V зміг жити під ім'ям Джон Еванс.

Доказом цієї теорії стали знахідки в церкві Святого Матвія в селі Колдрідж, де вчені виявили королівські символи династії Йорків, а також зображення Джона Еванса й Едуарда V, які найімовірніше є однією й тією ж людиною.

[ + – ] Зображення Джона Еванса в тій же церкві Фото: Daily Mail

За словами Джона Дайка, одного з авторів дослідження, один із принців доживав своє століття в сільській глибинці. Йому дозволили це зробити за умови, що він зберігатиме мовчання. Навіть майбутній король Англії з династії Тюдор Генріх VII, який був одружений із дочкою короля Едуарда IV, також знав про це, адже його дружина була сестрою вбитих принців.

Історики кажуть, що досі немає переконливих доказів причетності Річарда ІІІ до вбивства. І взагалі, вбивства, можливо, й не було. Востаннє хлопчиків бачили у дворі Тауера влітку 1483, після чого вони зникли. Тільки через 200 років було виявлено їхні скелети, які зберігаються тепер у Вестмінстерському абатстві, але провести аналіз решток ученим не дозволяють.

[ + – ] Церква, яку побудував Джон Еванс Фото: Daily Mail

Церква та її таємні символи

Але дослідники вважають, що документальний слід, який їх привів у графство Девон, явно свідчить на користь того, що Джон Еванс і був спадкоємцем престолу Едуардом V. Каплиця в місцевій церкві, яку побудував Джон Еванс в 1511 році, наповнена різними королівськими символами династії Йорків, а також там є зображення схожого на святого Едуарда V.

Є лише два подібні зображення, і одне з них перебуває в Кентерберійському соборі. Тому ще однією причиною провести паралель між Джоном Евансом і Едуардом V було запитання: "Що робить це зображення в церкві в сільській глушині?" — говорить Дайк.

Учені вважають, що таким чином король, який не відбувся, хотів відправити повідомлення майбутнім поколінням, щоб розкрити таємницю свого зникнення.

Нагадуємо, що вчені знайшли рідкісний артефакт Анни Болейн, обезголовленої королем Генріхом VIII. Після страти своєї дружини король позбавився всіх її речей, але цей предмет дивом зберігся.