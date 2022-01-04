717-гигапиксельная детализация: ученым удалось увидеть, что скрывает знаменитая картина Рембрандта

Искусствоведам из амстердамского Рейксмюсеума удалось сделать уникальные фотографии с самой большой детализацией для произведений искусства. Теперь можно увидеть во всех подробностях, что изображено на картине Рембрандта "Ночной дозор".

Рейксмюсеум в Амстердаме — это художественный музей, который входит в топ-20 самых посещаемых художественных музеев мира. Эксперты создали 8439 отдельных 100-мегапиксельных изображений, которые соединили вместе, чтобы создать 717-гигапиксельное изображение знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор". Теперь можно увидеть с максимальной детализацией все особенности картины, сообщает New Atlas.

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[ + – ] Эксперты создали 8439 отдельных 100-мегапиксельных изображений, которые соединили вместе, чтобы создать 717-гигапиксельное изображение знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор" Фото: New Atlas

Картина "Ночной дозор", которая имеет еще одно название "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга" – это одна из самых известных работ голландского художника Рембрандта. Вот уже на протяжении многих веков она одновременно и очаровывает, и удивляет как искусствоведов, так и широкую публику. Картина была написана еще в 1642 году. Это грандиозное произведение искусства имеет размер 363 см × 437 см и идеально передает легендарное мастерство Рембрандта в области света и тени.

[ + – ] С помощью новых детальных изображений можно увидеть удивтельные подробности картины Фото: New Atlas

Исследовательская группа Рейксмюсеума в результате кропотливой работы создала цифрового двойника знаменитого шедевра. Тысячи изображений с высочайшей детализацией создавали с помощью камеры Hasselblad H6D.

Фото: New Atlas

Каждый снимок имел глубину резкости всего 125 микрометров, или примерно 1/8 миллиметра, поэтому команда просканировала поверхность картины лазером, точно настраивала фокус перед каждым снимком и использовала нейронную сеть, чтобы обеспечить оптимальный цвет и резкость для каждой экспозиции.

Фото: New Atlas

Поскольку расстояние между пикселями составляет всего 5 микрометров, а каждый пиксель представляет собой пространство меньше человеческого эритроцита, теперь исследователи могут изучить огромное количество деталей на картине.

Данная работа предоставляет шанс каждому приблизиться к работе Рембрандта ближе, чем можно вообразить и насладится всеми текстурными особенностями, а также увидеть элементы, которые невозможно заметить даже при самом близком рассмотрении шедевра.

[ + – ] Исследовательская группа Рейксмюсеума в результате кропотливой работы создала цифрового двойника знаменитого шедевра Фото: New Atlas

Благодаря высокой детализации также можно заметить следы вандализма, которому несколько раз подвергалась картина.

Первый раз ножом ее пытался порезать безработный в 1911 году, однако картина избежала серьезных повреждений. В 1975 году еще один безработный все же сумел с помощью ножа нанести несколько больших порезов. Хотя после реставрации картине вернули прежний вид, при максимальном приближении следы порезов все еще видны.

А в 1990 году сбежавший пациент психиатрической больницы облил картину кислотой. Но последствия этого акта вандализма после восстановления картины, не видны.

Чтобы рассмотреть всю картину с максимальной детализацией можно перейти по ссылке и с помощью кнопок увеличения или уменьшения изображения по-новому взглянуть на "Ночной дозор" Рембрандта.