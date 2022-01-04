717-гигапиксельная детализация: ученым удалось увидеть, что скрывает знаменитая картина Рембрандта
Искусствоведам из амстердамского Рейксмюсеума удалось сделать уникальные фотографии с самой большой детализацией для произведений искусства. Теперь можно увидеть во всех подробностях, что изображено на картине Рембрандта "Ночной дозор".
Рейксмюсеум в Амстердаме — это художественный музей, который входит в топ-20 самых посещаемых художественных музеев мира. Эксперты создали 8439 отдельных 100-мегапиксельных изображений, которые соединили вместе, чтобы создать 717-гигапиксельное изображение знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор". Теперь можно увидеть с максимальной детализацией все особенности картины, сообщает New Atlas.
Картина "Ночной дозор", которая имеет еще одно название "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга" – это одна из самых известных работ голландского художника Рембрандта. Вот уже на протяжении многих веков она одновременно и очаровывает, и удивляет как искусствоведов, так и широкую публику. Картина была написана еще в 1642 году. Это грандиозное произведение искусства имеет размер 363 см × 437 см и идеально передает легендарное мастерство Рембрандта в области света и тени.
Исследовательская группа Рейксмюсеума в результате кропотливой работы создала цифрового двойника знаменитого шедевра. Тысячи изображений с высочайшей детализацией создавали с помощью камеры Hasselblad H6D.
Каждый снимок имел глубину резкости всего 125 микрометров, или примерно 1/8 миллиметра, поэтому команда просканировала поверхность картины лазером, точно настраивала фокус перед каждым снимком и использовала нейронную сеть, чтобы обеспечить оптимальный цвет и резкость для каждой экспозиции.
Поскольку расстояние между пикселями составляет всего 5 микрометров, а каждый пиксель представляет собой пространство меньше человеческого эритроцита, теперь исследователи могут изучить огромное количество деталей на картине.
Данная работа предоставляет шанс каждому приблизиться к работе Рембрандта ближе, чем можно вообразить и насладится всеми текстурными особенностями, а также увидеть элементы, которые невозможно заметить даже при самом близком рассмотрении шедевра.
Благодаря высокой детализации также можно заметить следы вандализма, которому несколько раз подвергалась картина.
Первый раз ножом ее пытался порезать безработный в 1911 году, однако картина избежала серьезных повреждений. В 1975 году еще один безработный все же сумел с помощью ножа нанести несколько больших порезов. Хотя после реставрации картине вернули прежний вид, при максимальном приближении следы порезов все еще видны.
А в 1990 году сбежавший пациент психиатрической больницы облил картину кислотой. Но последствия этого акта вандализма после восстановления картины, не видны.
Чтобы рассмотреть всю картину с максимальной детализацией можно перейти по ссылке и с помощью кнопок увеличения или уменьшения изображения по-новому взглянуть на "Ночной дозор" Рембрандта.