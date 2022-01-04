717-гігапіксельна деталізація: вченим вдалося побачити, що приховує знаменита картина Рембрандта
Мистецтвознавцям із амстердамського Рейксмюсеуму вдалося зробити унікальні фотографії з найбільшою деталізацією для творів мистецтва. Тепер можна побачити в усіх подробицях, що зображено на картині Рембрандта "Нічна варта".
Рейксмюсеум в Амстердамі — це художній музей, який входить до топ-20 найвідвідуваніших художніх музеїв світу. Експерти створили 8439 окремих 100-мегапіксельних зображень, які з'єднали разом, щоб створити 717-гігапіксельне зображення знаменитої картини Рембрандта "Нічна варта". Тепер можна побачити з максимальною деталізацією всі особливості картини, повідомляє New Atlas.
Картина "Нічна варта", яка має ще одну назву "Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока та лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрга" — це одна з найвідоміших робіт голландського художника Рембрандта. Ось уже протягом багатьох століть вона одночасно і зачаровує, і дивує як мистецтвознавців, так і широку публіку. Картина була написана ще 1642 року. Цей грандіозний витвір мистецтва має розмір 363 см × 437 см й ідеально передає легендарну майстерність Рембрандта у сфері світла та тіні.
Дослідницька група Рейксмюсеуму внаслідок копіткої роботи створила цифрового двійника знаменитого шедевра. Тисячі зображень із високою деталізацією створювали за допомогою камери Hasselblad H6D.
Кожен знімок мав глибину різкості всього 125 мікрометрів або приблизно 1/8 міліметра, тому команда просканувала поверхню картини лазером, точно налаштовувала фокус перед кожним знімком і використовувала нейронну мережу, щоб забезпечити оптимальний колір і різкість для кожної експозиції.
Оскільки відстань між пікселями становить всього 5 мікрометрів, а кожен піксель є простором меншим за людський еритроцит, тепер дослідники можуть вивчити величезну кількість деталей на картині.
Ця робота надає шанс кожному наблизитися до роботи Рембрандта ближче, ніж можна уявити, і насолодитись усіма текстурними особливостями, а також побачити елементи, які неможливо помітити навіть при найближчому розгляді шедевра.
Завдяки високій деталізації можна помітити сліди вандалізму, якому кілька разів піддавалася картина.
Уперше ножем її намагався порізати безробітний у 1911 році, проте картина уникла серйозних пошкоджень. У 1975 році ще один безробітний усе ж таки зумів за допомогою ножа завдати кілька великих порізів. Хоча після реставрації картині повернули колишній вигляд, за максимального наближення сліди порізів все ще видно.
А в 1990 році пацієнт психіатричної лікарні, який утік, облив картину кислотою. Але наслідки цього акту вандалізму після відновлення картини не видно.
Щоб розглянути всю картину з максимальною деталізацією, можна перейти за посиланням і за допомогою кнопок збільшення або зменшення зображення по-новому подивитись на "Нічну варту" Рембрандта.