717-гігапіксельна деталізація: вченим вдалося побачити, що приховує знаменита картина Рембрандта

Мистецтвознавцям із амстердамського Рейксмюсеуму вдалося зробити унікальні фотографії з найбільшою деталізацією для творів мистецтва. Тепер можна побачити в усіх подробицях, що зображено на картині Рембрандта "Нічна варта".

Рейксмюсеум в Амстердамі — це художній музей, який входить до топ-20 найвідвідуваніших художніх музеїв світу. Експерти створили 8439 окремих 100-мегапіксельних зображень, які з'єднали разом, щоб створити 717-гігапіксельне зображення знаменитої картини Рембрандта "Нічна варта". Тепер можна побачити з максимальною деталізацією всі особливості картини, повідомляє New Atlas.

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[ + – ] Експерти створили 8439 окремих 100-мегапіксельних зображень, які з'єднали разом, щоб створити 717-гігапіксельне зображення знаменитої картини Рембрандта "Нічна варта" Фото: New Atlas

Картина "Нічна варта", яка має ще одну назву "Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока та лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрга" — це одна з найвідоміших робіт голландського художника Рембрандта. Ось уже протягом багатьох століть вона одночасно і зачаровує, і дивує як мистецтвознавців, так і широку публіку. Картина була написана ще 1642 року. Цей грандіозний витвір мистецтва має розмір 363 см × 437 см й ідеально передає легендарну майстерність Рембрандта у сфері світла та тіні.

[ + – ] За допомогою нових детальних зображень можна побачити дивовижні подробиці картини. Фото: New Atlas

Дослідницька група Рейксмюсеуму внаслідок копіткої роботи створила цифрового двійника знаменитого шедевра. Тисячі зображень із високою деталізацією створювали за допомогою камери Hasselblad H6D.

Фото: New Atlas

Кожен знімок мав глибину різкості всього 125 мікрометрів або приблизно 1/8 міліметра, тому команда просканувала поверхню картини лазером, точно налаштовувала фокус перед кожним знімком і використовувала нейронну мережу, щоб забезпечити оптимальний колір і різкість для кожної експозиції.

Фото: New Atlas

Оскільки відстань між пікселями становить всього 5 мікрометрів, а кожен піксель є простором меншим за людський еритроцит, тепер дослідники можуть вивчити величезну кількість деталей на картині.

Ця робота надає шанс кожному наблизитися до роботи Рембрандта ближче, ніж можна уявити, і насолодитись усіма текстурними особливостями, а також побачити елементи, які неможливо помітити навіть при найближчому розгляді шедевра.

[ + – ] Дослідницька група Рейксмюсеуму в результаті кропіткої роботи створила цифрового двійника знаменитого шедевра Фото: New Atlas

Завдяки високій деталізації можна помітити сліди вандалізму, якому кілька разів піддавалася картина.

Уперше ножем її намагався порізати безробітний у 1911 році, проте картина уникла серйозних пошкоджень. У 1975 році ще один безробітний усе ж таки зумів за допомогою ножа завдати кілька великих порізів. Хоча після реставрації картині повернули колишній вигляд, за максимального наближення сліди порізів все ще видно.

А в 1990 році пацієнт психіатричної лікарні, який утік, облив картину кислотою. Але наслідки цього акту вандалізму після відновлення картини не видно.

Щоб розглянути всю картину з максимальною деталізацією, можна перейти за посиланням і за допомогою кнопок збільшення або зменшення зображення по-новому подивитись на "Нічну варту" Рембрандта.